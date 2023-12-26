Ними надихалися усі: 10 найстильніших чоловіків планети у 2023 році

До Нового року залишилися лічені дні. А це означає, що пора нарешті підбивати підсумки. Цього разу ми зосередимо свою увагу на тих, кого вважають найстильнішими чоловіками 2023 року.

Кожна їхня поява на червону доріжку вражала та змушувала присутніх затамовувати подих. Їхні образи надихали людей по всьому світу. І вони явно стали тими, хто заслужив у 2023 році носити титул найстильніший чоловік планети. Men 24 пройшовся по рейтингах низки видань, щоб зібрати власну десятку найкращих!

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Звернімо увагу! У цьому рейтингу ми не визначаємо, хто потрапляє на першу сходинку. Тут кожен вартий того, щоб надихати ставати щодня більш стильним.

Гаррі Стайлз

Й у 2023 році продовжував розширювати межі моди. Рік цього першопрохідця стилю був наповнений комбінезонами з паєтками та квітковими костюмами. Колишній вокаліст One Direction довів, що чоловіки можуть бути яскравими та стильними, не соромлячись своєї маскулінності.

A$AP Rocky

Стає все важче говорити про A$AP Rocky, не згадуючи Ріанну, але ми спробуємо! Репер має особливе відчуття моди, поєднуючи високу моду з вуличним одягом, і цього року він продемонстрував це повною мірою.

Джейкоб Елорді

Між фільмами "Солтберн" і "Прісцилла" Джейкоб Елорді мав досить бурхливий кінематографічний рік – з багатьма видатними моментами на червоних доріжках. Стилізований дуетом Венді та Ніколь, актор став одним з найстильніше вдягнених чоловіків Голлівуду.

Трой Сіван

З виходом альбому Something to Give Each Other співак Трой Сіван цього року був на вершині своєї гри – включно з модою на червоних доріжках. Сіван підкреслив свій статус серцеїда далекоглядними образами, які були водночас дуже елегантними і дуже сексуальними.

Том Голланд

Людина-павук на наших екранах і трендсетер на вулицях, Том Голланд цього року запаморочив голови своїм стилем. На Гран-прі Монако його яскраво-зелена сорочка з табірним коміром AMI Paris поєднувалася з розслабленими штанами кольору хакі та окулярами проти сонця MOSCOT KASH SUN. А для нью-йоркської прем'єри The Crowded Room він обрав темно-зелений піджак і штани зі стрейч-костюму Prada в стилі техно, відтінені чорною сорочкою з попліну і туфлями з матової шкіри.

Едді Рейдмен

Зірка "Фантастичних звірів" постійно демонструє свій зухвалий і водночас стильний образ на червоних доріжках, обираючи унікальні та вишукані образи. На церемонії нагородження SAG Awards він був у приголомшливій білій блузі Saint Laurent з великим бантом на грудях, елегантно поєднаній з чорними оксамитовими штанами і черевиками на блискавці.

Тімоті Шаламе

Він незмінно вражає своїм сміливим і різноманітним стилем. Його поява на показі чоловічого одягу Loewe восени 2023 року в невимушено стильному ансамблі стала приємною несподіванкою. Його вбрання включало гостру куртку-бомбер, білосніжну футболку, темно-сині джогери та білі кросівки.

Ленні Кравіц

Цей давній улюбленець червоних доріжок продовжив свою серію вишуканих образів і в 2023 році. Особливим моментом стало його трендове вбрання на церемонії вручення премії "Оскар": комбінезон Saint Laurent, доповнений чорними окулярами та срібними ланцюгами для створення атмосфери рок-зірки. Не менш вражаючим був його зухвалий ансамбль від LaQuan Smith на церемонії нагородження CFDA Awards, що включав шкіряні штани, піджак з вирізом і боа зі страусового пір'я, що додало йому нотки гламуру. Впевнений стиль Кравіца тримає його на передовій моди, і ми не можемо дочекатися його наступного кроку.

Девід Бекхем

Відомий гуру стилю Девід Бекхем у 2023 році продовжує вражати своїми вбраннями. Він випромінює чоловічу моду. Він стриманий, але не нудний. І Девід Бекхем той, хто своїм прикладом демонструє, що чоловіки у костюмах – це дуже стильно.

Сет Роґен

Еволюція стилю актора-продюсера від повсякденного одягу до моди високого класу очевидна. Зараз Сет Роґен впевнено поєднує люксові бренди з комфортними речами, доводячи свою модну універсальність. Він може з легкістю носити запилений рожевий костюм Paul Smith, і його повсякденний образ не менш стильний, адже він був помічений на шоу Джиммі Кіммела "Наживо!", де мав елегантний вигляд у черевиках Birkenstock Bostons. Сет Роґен опанував мистецтво поєднання комфорту та шику!

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Ці чоловіки у 2023 році надихали усіх по всьому світу. Ми продовжимо стежити за ними й у 2024, щоб продовжити черпати натхнення та прокачувати свій стиль.