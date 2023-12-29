Чи достатньо робити 10 тисяч кроків на день, щоб позбутися зайвої ваги

Було б чудово, якби існувало певне число кроків, які потрібно пройти для схуднення. Тоді можна було б просто скласти план виконання, маршрут і почати.

Правда полягає в тому, що коли справа доходить до схуднення, рівняння дуже складне. Те, скільки ваги ти можеш скинути, залежить від багатьох речей, включаючи те, де і як ти ходиш, що ти їси і скільки ти важиш зараз.

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Чи допоможе тобі схуднути 10 000 кроків на день?

Це, безумовно, число, яке ти чуєш найчастіше, але це не робить його магічним.

Вважається, що ідея про те, що потрібно робити 10 000 кроків на день, з'явилася завдяки крокоміру японської компанії, який називався "10 000 кроків". Вона прижилася, і тепер усі вважають, що така кількість кроків на день є ідеальною для здоров'я.

Це правда, що більше руху, як правило, краще для здоров'я, але 10 000 – досить умовна цифра.

Чи схудну я, якщо ходитиму 5 000 кроків на день?

Це гарний початок, і нові дослідження це підтверджують.

Одне невелике дослідження, проведене Університетом Техасу, показало, що коли активні люди роблять 5 000 або менше кроків на день, вони менш здатні метаболізувати жир здоровим для артерій способом на наступний день.



Концентруйся не на кількості пройдених кроків / Фото drobotdean

Скільки кроків вважається достатньою?

Насправді краще відійти від загальної кількості кроків.

Щотижня здорові дорослі люди повинні прагнути до 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності та двох днів активності для зміцнення м'язів, згідно з чинними рекомендаціями щодо фізичної активності для американців.

Фізична активність помірної інтенсивності може охоплювати прогулянку. І якщо ти не можеш досягти цього, май на увазі, що це мета, а не очікування негайного виконання.

І пам'ятай про багато-багато переваг для здоров'я, які ходьба може запропонувати, окрім втрати ваги, включаючи зниження ризику виникнення наступних захворювань, згідно з даними клініки Майо:

Хвороби серця

Ожиріння

діабету

Високий кров'яний тиск

Депресія

Чи має ходьба для схуднення якісь побічні ефекти?

Дослідники з Університету Кентуккі провели дослідження, яке підтвердило ідею про те, що коли люди спалюють калорії за допомогою фізичних вправ, їх організм хоче повернути ці калорії назад. Насправді, за їхніми спостереженнями, люди з'їдали близько 1 000 додаткових калорій на тиждень.

У дослідженні, опублікованому в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise у 2020 році, вони розглянули це питання трохи глибше. Люди, які тренувалися достатньо, щоб спалювати близько 1 500 калорій на тиждень, з'їдали близько 1 000 зайвих калорій.

Але люди, які тренувалися достатньо, щоб спалювати 3 000 калорій на тиждень, також з'їдали близько 1 000 зайвих калорій. Це призвело до дефіциту 2 000 калорій, і люди, які більше тренувалися, також втратили в середньому близько 2 кілограмів жиру за 12 тижнів дослідження, натомість ті, хто тренувався менше, скинули в середньому понад 0,6 кілограма.

Дослідники не рахували кроки як такі, але можна подумати про це з точки зору хвилин:

Група, яка споживала 3000 калорій, займалася фізичними вправами від 40 до 60 хвилин шість разів на тиждень;

Група, яка споживала 1500 калорій, займалася близько 90 хвилин двічі на тиждень.

Ймовірно, ти можеш знайти спосіб використовувати свій трекер, щоб вирахувати кількість пройдених кроків з часу тренування.



Варто зосередитися на дефіциті калорій / Фото garetsvisual

"Ми завжди трохи компенсуємо під час тренувань – їмо більше, витрачаємо менше метаболічної енергії – тому, щоб дійсно схуднути, вам потрібно перевершити цю компенсаторну реакцію, яка становить близько 1000 калорій на тиждень", – говорить провідний автор дослідження Кайл Флек, доктор філософії, доктор наук.

Отже, якщо ми тренуємося, щоб спалити лише додатково 1000 калорій, ми не схуднемо через цю компенсаторну реакцію. Спалюючи 3 000 калорій на тиждень і компенсуючи 1 000, ти будеш відчувати дефіцит енергії на 2 000 калорій. Приблизно через три місяці це призводить до реальної втрати ваги, зауважив науковець.

Окрім спалювання калорій, Флек та інші дослідники помітили ще дещо у тих, хто тренувався довше. Рівень гормону ситості лептину підвищився. За словами Флека, фізичні вправи можуть якимось чином робити людей більш чутливими до лептину. Хоча ще належить з'ясувати, що відбувається з цим гормоном і компенсаторною реакцією при більшій фізичній активності.

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Загалом, ходити пішки дуже корисно для твого здоров'я. Якщо ти прагнеш до значної втрати ваги, крім переваг для здоров'я, каже Флек, також розумно поєднувати здорову дієту зі збільшенням кількості кроків.

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