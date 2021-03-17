Секс гарантований: 4 побачення, які матимуть пікантне продовження

Попри те, що коронавірус вніс низку правок у наше звичне життя, побачення з нього нікуди не зникали. Деякі з них завершуються милими прогулянками вечірнім містом, а деякі – гарячим сексом. Саме про останні ми й поговоримо далі.

Якщо ти хочеш, щоб побачення мало всі шанси завершитися у спальні, вибери один з цих варіантів. Звичайно ж, у нас немає 100-відсоткових гарантій. Але спробувати ми однозначно рекомендуємо.

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1. Побачення у барі

Каву ми рекомендуємо пити у першій половині дня. Тож, якщо ваше побачення заплановане на вечір, то краще все ж уникати напоїв з кофеїном. Натомість можна сходити до бару, насолодившись якісним алкоголем. Це дозволить не лише розслабитися, а й гарно провести час. The Teleghaph розповів, що науковці з Флорентійського університету у 2009 році виявили, що жінки, котрі п'ють червоне вино, значно більше хочуть сексу, ніж ті, які віддають перевагу іншим напоям. Чому не скористатися цим корисним відкриттям?



Червоне вино підвищує бажання жінки зайнятися сексом / Фото Unsplash

2. Урок танців

Якщо це не перше побачення, то можеш сміливо запросити її на урок танців. Це можливість цілком легально торкатися тіла дівчини, а також отримувати задоволення від її присутності поруч. Ба більше: хороша та розслабляюча музика дозволить їй почуватися максимально комфортно у твоїх руках. А ще не варто забувати про те, що танці можуть багато розповісти про твої вміння у сексі. Тож не виключено, що після уроку вона запропонує заглянути до неї на чашку чаю.

3. Побачення на вихідні

Якщо дівчина запропонувала провести вихідні у Карпатах, то будь готовим до того, що таке побачення завершиться сексом. І тут усе логічно. Вона готова провести з тобою кілька днів. Це означає, що вона переконана, що ви не повбиваєте один одного. Головне в такому випадку – не забути про контрацепцію, а також лубрикант. У нас є сумніви, що десь у горах ти зможеш придбати ці життєво необхідні засоби у першій же крамниці.



Поїздка за місто на вихідні може завершитися сексом / Фото Unsplash

4. Побачення з іншою парою

Відразу ж зауважимо, що мовиться не про свінгерську вечірку. Просто влаштуй подвійне побачення. Позитивні емоції, ендорфіни та відчуття затишку можуть підштовхнути твою дівчину до того, що цей вечір однозначно варто зафіналити сексом. Обіймай її, поправляй неслухняні локони, цілуй у шию. Покажи їй, що вона зводить тебе з розуму.

Ми, звичайно ж, нічого не гарантуємо. Але варто спробувати організувати одне з цих побачень. Не виключено, що після нього ви поїдете до тебе або до неї додому, щоб продовжувати насолоджуватися один одним.

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