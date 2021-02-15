Рольові ігри та секстинг: 5 головних секс-трендів у 2021 році

Пандемія коронавірусу сильно змінила наше звичне життя. Але це не означає, що потрібно відмовлятися від сексу. Важко соціально дистанціюватися, поки ви удвох лежите в одному ліжку. Але панікувати не варто: сексом у масці займатися ми не пропонуватимемо. Натомість назвемо 5 секс-трендів 2021 року!

Звичайно ж, у 2021 році ми рекомендуємо максимально відповідально ставитися до свого здоров'я. Секс на одну ніч – не найкращий випадок. А вимірювання температури та контроль стану здоров'я – найкраще, що ти можеш зробити як для себе, так і своєї партнерки. А щоб інтимне життя не стало нудним і ніяким, зверни увагу на секс-тренди, які будуть популярними цьогоріч.

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1. Рольові ігри

Для тих, хто продовжує проводити більшу частину часу вдома, додавання пікантності у спальню – найкраще рішення. Для цього можете спробувати рольові ігри. Наприклад, твоя партнерка може перевтілитися у медсестру, яка перевірить, чи добре себе почуває її пацієнт. Ми переконані, що про цю інтимну забаву ти мріяв уже давно.

Можете вдати незнайомців, займаючись сексом у захисних масках. Але у цьому випадку пам'ятай про те, що дихати у ній не надто просто. Тож уважно слідкуй за тим як себе почуває твоя партнерка.

2. Чоловічі секс-іграшки

У 2021 році не варто виключати той факт, що нашу країну знову закриють на локдаун. І будь готовим до того, що він може стати ще жорсткішим. Та й сексом аби з ким ти теж не займатимешся, щоб не наражати себе на небезпеку. Тож варто потурбуватися про мастурбатор у твоїй спальні. Ця іграшка дозволить отримати ще більше задоволення від мастурбації, адже вона нагадуватиме секс.

Якщо ж у тебе є партнерка, то ви можете придбати парні інтимні іграшки. Наприклад, під час відрядження ти зможеш отримувати й дарувати задоволення так, наче ви не перебуваєте на відстані сотень кілометрів один від одного.



Варто також потурбуватися про секс-іграшки / Фото Unsplash

3. Взаємна мастурбація

Не дарма ж у 2020 році ми навчилися мити руки як треба. У 2021 році можна спробувати додати до свого інтимного життя ще й взаємну мастурбацію. Вона може бути чудовою частиною прелюдії. Також її можна назвати лінивою заміною сексу, коли зовсім не хочеться напружуватися. Особливо, якщо передував цьому важкий і виснажливий робочий день.

Ми все ж рекомендуємо з взаємної мастурбації починати свої інтимні побачення. Розігрійтеся добряче, щоб потім отримувати ще більше задоволення від сексу.

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4. Сексуальна уважність

Цей пункт стосується знайомств. У 2021 році ти уважніше вивчатимеш потенційну партнерку, ознайомишся з її цінностями та цілями. А потім уже покличеш до себе додому. Та й у сексі ти будеш однозначно уважнішим. Більше ніякого поспіху. Ви смакуватимете інтимний процес, отримуючи задоволення удвох.

Тим паче поганий секс зараз нікому не потрібний. Особливо, якщо пригадати, що торік його було значно менше.



Будь максимально уважним не лише до себе, а й до своєї партнерки / Фото Unsplash

5. Секстинг

Це ще один процес, який плавно перейшов з минулого року. Ти частіше обмінюватимешся зі своєю партнеркою спекотними повідомленнями. І зовсім не обов'язково надсилати голі фото. Іноді достатньо буде описати свої сексуальні фантазії, щоб неабияк розігрітися.

Ми рекомендуємо займатися секстингом дорогою додому, щоб уже на порозі ви могли віддатися пристрасті. Якщо ж ти за кермом, то смартфон до рук узагалі не бажано брати. Керуй відповідально!

У 2021 році ми особливо почнемо цінувати секс. Тож отримуй максимум задоволення, не поспішай і не забувай, що і твоїй партнерці має бути надзвичайно добре. А ще пам'ятай про експерименти: тож міняйте секс-пози, а також не лінуйтеся виходити за межі спальні.

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