Усе навпаки: руйнуємо 5 міфів про те, що робить тебе привабливим

Настав час перестати вірити в ті "істини", які насправді є міфами про те, що робить тебе привабливими. Адже сприйняття міфів як правди може призвести до того, що ти наробиш чимало помилок.

Зараз, мабуть, кожен знає, що привабливість чи непривабливість залежить від багатьох факторів. Існують риси характеру, корисні звички або навіть способи поведінки, які можуть схилити чашу терезів у різні боки. І навіть якщо хтось вважає тебе привабливим, не всі, кого ти зустрічаєш, можуть думати так само.

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Це правда, що є речі, які ти можеш зробити для себе, щоб виглядати привабливіше, але є речі, які насправді не допомагають і призводять до марної трати часу та енергії.

Ти повинен розуміти, що бути привабливим – це не тільки бути привабливим в романтичному плані. Але й викликати у людей бажання бути поруч з тобою і дізнатися про тебе більше, щоб вони вважали тебе цікавою людиною і тим, кого вони хотіли б мати у своєму житті або навіть у своєму робочому колективі, так що переваги виходять за рамки світу побачень.

І якщо ти дійсно хочеш піднятися на щабель вище, важливо перестати чіплятися за міфи, які не працюють.

1. Важлива лише зовнішність

Звичайно, зовнішність допомагає і може дати тобі перевагу, але насправді це не найважливіше, оскільки ти можеш бути традиційно гарним і генетично привілейованим, і все одно вважатися жахливою, немотивованою, токсичною і неприємною людиною.

Звичайно, ти повинен дбати про зовнішність, те, як ти одягаєшся, твою гігієну, зачіску та шкіру, але важливо також культивувати те, що всередині, і пам'ятати, що хороша особистість може завести тебе набагато далі.



Можна бути красивим і водночас вкрай неприємним / Фото halayalex

2. Впевненість робить тебе привабливими

Так, впевненість у собі, безумовно, робить тебе впевненим, привабливим і сильним, і це привертає увагу з правильних причин, але всьому є межа.

Існує велика різниця між впевненістю і зарозумілістю або самовпевненістю, яка є однією з рис особистості, що вважається найменш привабливою. А все тому, що вона демонструє великий брак смирення і навіть співчуття до інших, і може скластися враження, що ти намагаєшся щось компенсувати.

3. Бути "сильним" робить тебе привабливим

Як і у випадку з питанням впевненості, емоційна сила також вважається привабливою. Адже показує, що ти перебуваєш у контакті з емоціями, розумієш їх і не боїшся виражати себе і бути вразливим.

Важливо розуміти, що бути сильним не означає, що плакати, сумувати, злитися, відчувати біль або ділитися цими емоціями з оточуючими людьми – це ненормально. Прояв вразливості робить тебе людиною, дозволяє іншим відкритися і дозволяє тобі краще взаємодіяти з іншими. Поводитися як беземоційний робот – не найпривабливіша річ.

4. Особистість-лідер допомагає тобі завойовувати інших

Завжди хотіти бути в центрі уваги, не давати іншим говорити або ділитися своїми досягненнями, а також мати свою хвилину слави – одна з найнепривабливіших речей, які ти можеш зробити.

Психологія стверджує, що людям подобається відчувати, що їх слухають, що інші цінують їх, поважають і хочуть від них почути, тому бути "містером Монолог" або людиною, яка завжди перехоплює розмову, яка завжди кричить, щоб усі чули, або яка краде увагу навіть тоді, коли не її черга, в кінцевому підсумку має своєрідний відштовхуючий ефект на інших.



Важливо вміти слухати інших людей / Фото halayalex

5. Уміння слухати робить тебе привабливішими

Так, вміння добре слухати також може змусити інших почуватися добре, коли вони поруч з тобою, і змусити їх думати, що ти приваблива людина, особливо зсередини, але є велика різниця між тим, щоб бути хорошим слухачем і ніколи не ділитися нічим про себе.

Найкращий спосіб створити зв'язок і більшу привабливість – це наважитися розповісти про себе, поділитися своєю історією, своїми досягненнями і навіть помилками, щоб інші могли краще тебе пізнати. Важливо дотримуватися балансу, коли ти можеш говорити про себе, але також дозволяти іншим говорити про тебе.

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Так-так, привабливість – не лише про зовнішній вигляд. І не лише про прояви сили та мужності. Тож, гайда позбуватися шкідливих міфів, які можуть ускладнювати тобі життя.