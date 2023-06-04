7 поєднань кольорів, які ідеально підходять для літнього вбрання чоловіків

Є безліч варіантів літнього костюма для чоловіків і кілька хитрощів, як його носити, попри спеку. Починаючи від використання прохолодних тканин і завершуючи добором правильної кольорової палітри. А це не просто питання естетики, а набагато складніше – пов'язане з конвекцією.

Люди схильні вважати, що носити темний одяг у спекотну погоду шкідливо, оскільки він може поглинати світло і перетворювати його на тепло. Це дійсно так, але іноді повністю чорне вбрання – не така вже й погана ідея. Наприклад, коли ти перебуваєш у спекотному кліматі з протягами.

Також цікаво Такого ти ще не куштував: як приготувати Криваву Мері так, щоб здивувати і себе, і друзів

Тоді чорний поглинатиме тепло від тіла – і віддаватиме його у повітря. Однак не варто зациклюватися на класичному чорному! Є безліч колірних комбінацій, які ідеально пасують до літнього сезону, щоб ти відчував себе комфортно і мав бездоганний вигляд.

Літнє вбрання для чоловіків: як правильно поєднувати кольори



Літній одяг для чоловіків потребує правильного поєднання кольорів / Фото fxquadro@freepik

Синій плюс білий. Класика та вічний символ безпеки й влади, синій костюм пасує до будь-якої пори року. Влітку він чудово поєднується з білою сорочкою і відсутністю краватки. Причому костюм може бути як однотонний, так і в смужку, з двобортним піджаком або широкими штанами – світ можливостей безмежний!

Класика та вічний символ безпеки й влади, синій костюм пасує до будь-якої пори року. Влітку він чудово поєднується з білою сорочкою і відсутністю краватки. Причому костюм може бути як однотонний, так і в смужку, з двобортним піджаком або широкими штанами – світ можливостей безмежний! Білосніжний. Вишуканий та ідеальний для офіційного заходу або для ночі в клубі. Але зауваж, що це поєднання не для тих, хто хоче залишитися непоміченим – всі погляди будуть прикуті до тебе, якщо вирішиш обрати цей образ. До білого костюма достатньо пари мокасинів, можна й не вдягати сорочку, щоб додати сексуальності (зрештою, це зараз у трендах).

Вишуканий та ідеальний для офіційного заходу або для ночі в клубі. Але зауваж, що це поєднання не для тих, хто хоче залишитися непоміченим – всі погляди будуть прикуті до тебе, якщо вирішиш обрати цей образ. До білого костюма достатньо пари мокасинів, можна й не вдягати сорочку, щоб додати сексуальності (зрештою, це зараз у трендах). Повністю бежевий. Хто сказав, що коричневий і його відтінки нудні? Тільки незалежно від того, чи обираєш ти комбінацію відтінків або один колір, варто обрати вільний крій.



Якщо кольори поєднанні правильно, ти виграєш навіть фізично / Фото halayalex@freepik