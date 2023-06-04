7 поєднань кольорів, які ідеально підходять для літнього вбрання чоловіків
Джерело:GQ
Є безліч варіантів літнього костюма для чоловіків і кілька хитрощів, як його носити, попри спеку. Починаючи від використання прохолодних тканин і завершуючи добором правильної кольорової палітри. А це не просто питання естетики, а набагато складніше – пов'язане з конвекцією.
Люди схильні вважати, що носити темний одяг у спекотну погоду шкідливо, оскільки він може поглинати світло і перетворювати його на тепло. Це дійсно так, але іноді повністю чорне вбрання – не така вже й погана ідея. Наприклад, коли ти перебуваєш у спекотному кліматі з протягами.
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Тоді чорний поглинатиме тепло від тіла – і віддаватиме його у повітря. Однак не варто зациклюватися на класичному чорному! Є безліч колірних комбінацій, які ідеально пасують до літнього сезону, щоб ти відчував себе комфортно і мав бездоганний вигляд.
Літнє вбрання для чоловіків: як правильно поєднувати кольори
Літній одяг для чоловіків потребує правильного поєднання кольорів / Фото fxquadro@freepik
- Синій плюс білий. Класика та вічний символ безпеки й влади, синій костюм пасує до будь-якої пори року. Влітку він чудово поєднується з білою сорочкою і відсутністю краватки. Причому костюм може бути як однотонний, так і в смужку, з двобортним піджаком або широкими штанами – світ можливостей безмежний!
- Білосніжний. Вишуканий та ідеальний для офіційного заходу або для ночі в клубі. Але зауваж, що це поєднання не для тих, хто хоче залишитися непоміченим – всі погляди будуть прикуті до тебе, якщо вирішиш обрати цей образ. До білого костюма достатньо пари мокасинів, можна й не вдягати сорочку, щоб додати сексуальності (зрештою, це зараз у трендах).
- Повністю бежевий. Хто сказав, що коричневий і його відтінки нудні? Тільки незалежно від того, чи обираєш ти комбінацію відтінків або один колір, варто обрати вільний крій.
Якщо кольори поєднанні правильно, ти виграєш навіть фізично / Фото halayalex@freepik
- Зелений плюс білий. Варто лише підібрати приглушений тон зеленого, щоб не привертати зайвої уваги, і правильно обрати аксесуари, щоб не мати старомодного вигляду. До зеленого одягни пару кросівок нейтрального кольору і білу сорочку з коміром.
- Пастельні кольори. Піджак пастельних кольорів чудово поєднується з шортами. Твоє уявлення про формальності має залишитися позаду, настав час відкритися для веселіших кольорових поєднань. Це може бути рожевий, блакитний, бузковий або навіть жовтий. Тільки щоб поверх білої сорочки, аби створити баланс.
- Сірий плюс чорний. Літо – ідеальний час, щоб витрусити пил зі сірого вбрання. Це ж просто літня версія чорного костюма! Є кілька варіантів поєднання, найпростіший – взяти до сірого білу футболку й пару базових білих кросівок. Але можна й чорні босоніжки на ремінцях плюс чорну лляну сорочку.