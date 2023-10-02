7 міфів про оргазм, які можуть навіть зруйнувати ваші стосунки

Існує багато міфів про оргазм, які світ занадто довго сприймав як правду. І саме вони є причиною того, що деякі люди відчувають стрес під час сексу, відчувають тиск і потрапляють у проблеми у стосунках.

Річ у тім, що деякі люди все ще вірять, що оргазм – це магія, що саме він робить секс гарним і що його потрібно досягати з кожною зустріччю. А це може призвести до великого тиску, завищених очікувань і багатьох інших проблем, пов'язаних з невпевненістю, нерозумінням і так далі. Пройдімося найпоширенішими міфами, у які варто перестати вірити.

Варте уваги Шлях до смакових відчуттів: рецепт вишуканого коктейлю 20th Century

1. Усі сексуальні контакти закінчуються оргазмом

Можливо, це вина фільмів і серіалів, або відсутність відкритості, щоб говорити про секс без сорому, але це правда, що багато людей вважають, що всі сексуальні контакти закінчуються оргазмом, але в реальності це не так.

Для того, щоб отримати оргазм, і тіло, і розум повинні бути задіяні в сексі, а також бути в правильному настрої. Але навіть при цьому бувають випадки, коли ви не досягаєте оргазму, і можуть бути всілякі фактори, чому це відбувається або не відбувається.

2. Мають значення лише фізичні фактори

Фактом є те, що для отримання оргазму необхідно стимулювати певні ділянки тіла. Але експерти стверджують, що мозок також є важливим елементом і його також необхідно стимулювати, щоб секс закінчився оргазмом. І це особливо актуально для жінок, саме тому рекомендується мати такі речі, як прелюдія і хороше спілкування.



Потурбуйся також про прелюдію / Фото pressfoto

3. Існує лише один тип оргазму

Ми всі знаємо про вагінальний оргазм, але насправді існує набагато більше типів, про які ти повинен знати і які можна дослідити, щоб зробити сексуальні контакти приємнішими, різноманітними і цікавими. На думку деяких експертів, існує щонайменше 12 типів жіночих оргазмів і 7 типів чоловічих оргазмів, і ти можеш пограти з цим, щоб вийти з рутини та бути трохи креативнішим.

4. Ви повинні досягати оргазму одночасно

Так само, як пари не завжди мають однаковий рівень сексуального бажання, ти також повинен розуміти, що ви не завжди досягатимете оргазму в один і той же час, і це абсолютно нормально.

Звичайно, ви можете намагатися зробити так, щоб кожен досягав оргазму під час сексу. Але це не завжди буде відбуватися, і це не є ознакою того, що є проблеми або що твоя партнерка не зацікавлена у тобі.

5. Якщо ти відчуваєш труднощі з оргазмом, значить, з тобою щось не так

Багато речей і ситуацій можуть трохи ускладнити отримання оргазму, і це не обов'язково означає, що у тебе є фізичні або медичні проблеми. Такі речі, як стрес на роботі, відволікання або втома, можуть ускладнити процес, але це не означає, що у вас поганий секс або що тобі потрібно звернутися до лікаря. Хоча було б непогано виявити причину, щоб переконатися, що це не щось серйозне.

6. Те, що працює для тебе, має працювати і для неї

Безумовно, перестань вірити, що те, що працює для тебе, або те, що працювало для тебе з іншими партнерками, буде працювати для всіх. Знай, що всі люди різні, і саме тому важливо добре поговорити про секс, вподобання та смаки, а також попрацювати над тим, щоб знайти правильний ритм.



Пам'ятай, що всі люди різні, як і їхні вподобання / Фото cookie_studio

7. Розмір має значення

За даними Cycles Couples Counseling, розмір пеніса може бути фактором, але насправді він не дуже важливий, тому що більшість жінок мають більше шансів досягти оргазму від кліторальної стимуляції, ніж від вагінальної, і для цього розмір точно не є визначальним фактором.

Бонус: Мастурбація заважає досягнути оргазм

Багато людей вважають, що мастурбація може вплинути на оргазми з партнером. Але експерти стверджують, що насправді це дуже хороша практика для твого здоров'я і для сексуального життя в цілому. Адже це спосіб пізнати себе і зрозуміти, що тобі подобається, щоб ти міг краще спілкуватися зі своїм партнером.

Читай також Секс-іграшка – твій союзник, але є 5 критичних помилок під час її використання

Пора нарешті перестати вірити в ці міфи. Ці твердження лиш негативно впливають на секс і задоволення від нього. Нехай цей процес приносить задоволення, а не головний біль.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.