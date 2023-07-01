7 корисних звичок, які допоможуть тобі досягти професійного успіху
Джерело:GQ
Професійний успіх доступний абсолютно кожному. Але щоб досягти його, потрібні не лише знання, вміння, навички та сила волі, а й правильні звички.
Щоб досягти успіху, також потрібно робити дві, здавалося б, протилежні речі – наполегливо працювати та робити перерви від роботи. А поруч із цим розробити звички, які допоможуть долати шлях, поки ти не опинишся саме там, де хочеш бути.
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Звісно, слово "успіх" не означає одне і те ж для всіх. Але це не означає, що немає певних моментів, які можуть змінити ситуацію в цілому – незалежно від того, яку кар'єру ти обрав.
Кар'єрний успіх і корисні звички
- Пунктуальність – важлива у всьому. Справляє гарне враження, показує, що ти професійний, відповідальний та цінуєш час інших людей. А ще вона знижує рівень стресу, оскільки тобі не потрібно поспішати та можна спокійно розпочати свій день.
- Нотатки. Ну, подобається тобі це чи ні, але людська пам'ять не є безпомилковою. Тому корисно завжди мати при собі ручку й папір, щоб записувати ідеї, які з'являються протягом дня, щоб не забувати про важливі справи, або навіть щоб викреслювати виконане. Можна використовувати й телефон, але написання від руки допомагає інформації краще закріплюватися у мозку.
- Думай, перш ніж діяти. Є таке "правило незручного мовчання". Це коли ти робиш паузу, навіть посеред розмови, щоб трохи подумати, перш ніж відповісти. Це дозволяє бути більш цілеспрямованим у відповідях або діях, переконатися, що те, що ти збираєшся сказати, є правильним або дійсно тим, чого ти хочеш.
Можна виробити в собі звички, які відчутно допоможуть у досягненні успіху на роботі / Фото garetsvisual@freepik
- Закінчуй те, що почав. Ти ніколи не досягнеш професійного успіху, якщо будеш відмовлятися від своїх ідей або обов'язків. Якщо натрапив на важкі, складні або виснажливі моменти, бери паузу, але розумій, що кидання рушника може призвести до невдачі. Навчися вставати після падіння, сприймати помилки як моменти зростання, і продовжувати рухатися вперед, навіть коли місцевість складна.
- Запитуй. Не існує безглуздих запитань, якщо ти озвучуєш їх, щоб дізнатися щось, що тебе цікавить, або усунути сумніви. Інакше є ризик, що ти виконаєш завдання неправильно. Ти маєш завжди ставити запитання, щоб дійти до моменту, коли будеш повністю певен, що розумієш отриману інформацію.
- Відпочивай та роби перерви. Ніхто не може працювати 24/7, оскільки це може призвести до виснаження, розумової втоми, вигорання і стресу. А все це не дає тобі відчувати щастя, ще й збільшує ймовірність помилок. Відпочинок необхідний, він дає енергію, допомагає чітко мислити й залишатися зосередженим.
- Спробуй щось нове. Це про вихід із зони комфорту, що може бути дуже корисним для кар'єрного успіху, оскільки вивчення нового корисно для мозку і пам'яті. А також може допомогти віднайти нові ідеї або кращі розв'язання проблем.