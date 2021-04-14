Колишня українська порнозірка розбурхала мережу спокусливим образом: гаряче фото

Спокуслива Адель Асанті, колишня учасниця реаліті "Холостяк", а також порнозірка у минулому, неабияк розбурхала користувачів мережі. Цього разу Настя знялася у спокусливому образі, який не залишив жодного її підписника байдужим. Насолоджуйся порцією краси від Адель Асанті на Men 24!

Попри те, що Адель Асанті завершила кар'єру порноактриси, вона все одно продовжує епатувати своїх підписників. Вона регулярно ділиться з ними спокусливими світлинами, які набирають тисячі лайків, а також безліч коментарів.

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На одному з останніх постів Настя позує у розкішній чорній сукні, яка виграшно підкреслює спокусливі форми красуні. І хоч вона не продовжила свою участь у проєкті "Холостяк", це не завадило їй стати ще популярнішою у мережі. Тож не дивно, що за Адель з кожним днем тепер слідкує все більше людей.

Фанати 24-річної зірки мережі буквально засипали красуню компліментами, оспівуючи її тіло:

"Скільки пристрасті";

"Шикарна";

"Красуня";

"Еротично";

"Надзвичайно спокуслива";

"Чудове фото".

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Адель Асанті однозначно варта не лише на твій лайк, а й підписку. Так ти не пропускатимеш порцію гаряченького від колишньої української порноактриси.