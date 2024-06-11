Фантастична красуня з технічною освітою: гарячі фото іменинниці Алли Костромічової

Українська топмодель Алла Костромічова 11 червня відзначає свій 38-й день народження. З цієї нагоди ми вирішили пригадати цікаві факти про красуню, а також насолодитися її спокусливими та гарячими фото.

У рубриці #Дівчина_дня Men 24 пропонує тобі помилуватися Аллою Костромічовою, котра цього дня відзначає свій день народження. Фантастично красива, талановита та буквально втілення досконалості. Вона – уособлює все це та значно більше!

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Алла Костромічова: коротке біо

Де виросла: місто Севастополь

місто Севастополь Вік: 38 років

38 років Зріст: 179 сантиметрів

179 сантиметрів Сімейний стан: заміжня

заміжня Діти: син Сальваторе та донька Аврора

син Сальваторе та донька Аврора Знак Зодіаку: Близнюки.

Цікаві факти про Аллу Костромічову

Як ми вже зауважили, виросла Алла Костромічова у Севастополі та вступила до Севастопольського національного технічного університету. Свою співпрацю з одним з найкращих агентств Мілана "Why Not" вона розпочала, коли навчалася на другому курсі.

А вже на четвертому курсі, коли їй був 21 рік, Аллі запропонували перебратися до Парижа. Там вона співпрацювала з модним домом Givenchy.

В Алли далеко не модельна освіта. Вона закінчила навчання з червоним дипломом, а її фах – "Медична електроніка".

Алла Костромічова вражає своїми ніжками / Фото з інстаграму Костромічової

Після навчання красуня підписала контракт з міжнародним агентством "Women" і вирушила до Нью-Йорка. Цікаво, що вона зуміла зробити 55 топових показів у свій перший сезон. Зокрема вона відкривала покази YSL та Alexander McQueen. А ще красуня співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy.

Звернімо увагу, що Алла полюбляє пасти та ризото, том ям і морепродукти. А ще п'є матчу та каву винятково на веганському молоці. У її раціоні не побачиш ані газованих напоїв, ані фастфуду.

Якщо говорити про її бездоганну фігуру, то топмодель віддає перевагу великому тенісу, а також вейкбордингу, тайському боксу та флай йозі. За її слова, ці дисципліни рівномірно навантажують організм і приводять її м'язи у тонус. Власне, це й важливо для моделей, щоб бути підтягнутими, а не перекачаними.

Гарячі фото Алли Костромічової

А тепер перейдімо до гарячих фото Алли Костромічової. Оскільки у 2023 році вона народила донечку Аврору, то після цього свою модельну кар'єру, принаймні для підписників в інстаграмі, вона поставила на паузу. Тому ми можемо зараз милуватися лише її архівними публікаціями. І вони, запевняємо, однозначно припадуть тобі до душі!

Алла Костромічова торік народила донечку / Фото з інстаграму Костромічової

Алла Костромічова позує у купальнику / Фото з інстаграму Костромічової

Алла Костромічова любить відпочивати на природі / Фото з інстаграму Костромічової

Єднання Костромічової з природою / Фото з інстаграму Костромічової

Алла Костромічова знялася у спокусливому образі / Фото з інстаграму Костромічової

Костромічова приміряла образ спокусливої ковбойки / Фото з інстаграму Костромічової

Костромічова робила чимало сміливих фото / Фото з інстаграму Костромічової

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Вітаємо Аллу Костромічову з днем народження і з величезним задоволенням очікуємо її на світових подіумах. Вона – неймовірна і ми дуже пишаємося, що маємо таку фантастичну українку, яка гордо носить звання топмодель!