Блогер схуднув за допомогою стрибків зі скакалкою: шокуюча трансформація

Стрибки зі скакалкою – дійсно недооцінена вправа. Фактично, це одне з найкращих тренувань для всього тіла, яке ти можеш виконувати. І наш герой довів, що воно сприяє схудненню.

Двоє хлопців, Ден і Брендон, у яких є канал "Чуваки зі скакалкою", підштовхують людей по всьому світу займатися зі скакалкою. У своєму останньому відео Ден розповів, як йому вдалося скинути 30 кілограмів завдяки цьому елементарному інвентарю.

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Як скакалка допомогла схуднути на 30 кілограмів

Історія Дена, ймовірно, звучить досить знайомо. Перед нами колишній футболіст, який ніколи особливо не звертав увагу на свою дієту, поки навчався у старшій школі, бо він був зосередженим лише на силі. Потім він виріс, влаштувався на роботу та зайнявся справою. Попри те, що його тілу турбувало – він більше не футболіст і не потребував зайвої маси – він ніколи не міг знайти час, щоб пристосуватися до режиму тренувань, який би працював.

На щастя, є скакалка. Її він міг брати з собою куди завгодно. Під час відряджень він складно собі уявляв походи до тренажерного залу, але не стрибки зі скакалкою. Як ти розумієш, вигода була очевидною. Йому вдалося схуднути на понад 30 кілограмів. І, як зізнається наш герой, зробив він це насамперед заради зовнішності. Ба більше, він досягнув омріяних шести кубиків преса.

Це підвищило його упевненість у собі, а також він почувається у кращій формі, ніж був навіть у 23 роки. А це було, до слова, 10 років тому.

Дивися на відео, як стрибки зі скакалкою змінили Дена:

На відео він показав, як виглядав у свої не найкращі часи. І, будемо відвертими, трансформація вражає. Сам же наш герой свято переконаний, що йому вдалося змінитися лише завдяки стрибкам зі скакалкою.

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Тож ти теж можеш спробувати почати стрибати зі скакалкою. З її допомогою можна не лише додати фізичної активності у своє життя, а й добряче попрацювати над власним тілом. Тож гайда ставати кращою версією себе вчорашнього.

Це цікаво – Як привести себе у форму – дивися відео: