Блогер показав, чому кожному чоловіку потрібно робити по 300 відтискань протягом місяця

Виконувати відтискання щодня протягом 30 днів – популярне фізичне випробування серед фітнес-авторитетів і користувачів ютубу. У недавньому відео Еван Чжан, також відомий як стиліст і модний блогер Your Average Gent, спробував це на собі. Він хотів побачити, що це випробування принесе його тілу.

Ми вважаємо, що розповідати про цей виклик на початку місяця – ідеальна ідея. Можливо, ти надихнешся та спробуєш сам виконувати по 300 відтискань протягом 30 днів. Якраз до початку літа встигнеш.

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Чжан розбив 300 щоденних повторень на 10 підходів по 30 або 15 підходів по 20. Усе залежить від того, наскільки він стомлений. Також блогер стежив за тим, щоб кожне повторення виконувалося з правильною технікою, повністю розгинаючи та блокуючи руки у верхньому кінці вправи.

"Я дуже схвильований. Я не знаю, чого очікувати", – зізнається він.

Спочатку завдання полягало в адаптації, адже його тілу доводилося пристосовуватися до великої кількості повторень. Хоча, за його словами, це було не так погано, як він очікував.

"Що стосується відтискань, ви дійсно можете розподілити їх протягом дня: 100 вранці, 100 вдень та 100 ввечері", – додав Еван.

На початку завдання Чжан зробив максимум 45 відтискань. Але через 30 днів і 9000 відтискань він може виконати 60 повторень поспіль, перш ніж досягне відмови. Він також вважає, що зміг покращити свою фізичну форму за допомогою всієї цієї практики.

"Мої руки стають значно прямішими, коли я підіймаюся", – зауважив він.

Дивися, як Еван Чжан виконував протягом 30 днів 9000 відтискань:

У кінці місяця у Чжана немає великої видимої різниці. Його вага залишилася такою ж. Трохи виросли груди зі 111 сантиметрів до 113. Але найголовніше, наголошує він, з'явилося відчуття сили.

"Я, мабуть, став трохи стрункішим, і це круто. Річ не лише в тому, що було ДО та ПІСЛЯ, а в процесі та подорожі. Я завжди шукаю, щоб покращити себе, кинути собі виклик та подивитися, через що я можу пройти... Мій жим лежачи виразно покращився після цих 30 днів, адже я почуваюся легше зі звичайною вагою. І я можу зробити більше повторень з моєю вагою", – підкреслив він.

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Ясна річ, що за 30 днів ти не станеш справжнім богатирем. Але за цей час встигнеш виробити звичку, щоб продовжити працювати над своїм тілом. А найголовніше те, що ти почуватимешся сильнішим і витривалішим після місяця відтискань.