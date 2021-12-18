Блогерка Саша Чистова розбурхала мережу пружними сідницями

18 грудня 2021 , 23:27
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Джерело:

інстаграм Саші Чистової

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Саша Чистова. Спокуслива українська блогерка добре знається на тому, що подобається її підписникам. Тож регулярно викладає у мережу гарячі фото.

Не став винятком її останній пост. На ньому красуня постала у сірому худі та чорних трусиках. Останні, до слова, дозволяють добряче помилуватися пружними сідницями нашої героїні.

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Ефектне фото Саша Чистова зробила на Балі. Їй довелося подолати понад 10 тисяч кілометрів. І ми вже в очікуванні низки ще пікантніших фотографій. Хоча, будемо справедливими, цей кадр теж не на жарт розбурхав мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів:

  • "Красива Саша";
  • "Надто приваблива для цього світу";
  • "Розкішна фотографія";
  • "Я в захваті";
  • "Ти прекрасна";
  • "Ця фотографія мене надихнула";
  • "Я люблю тебе";
  • "Божественна";
  • "Ідеальна красуня".


Саша Чистова показала підписникам ідеальні сідниці / Фото з інстаграму Чистової

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Нам теж шалено подобається Саша Чистова. А тебе ми буквально закликаємо підписатися на красуню, якщо ти досі цього не зробив. Гарантуємо, з Балі вона публікуватиме ще дуже і дуже багато гарячих фото.

Автор: Назарій Лазур