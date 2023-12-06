У Британії пропонують оригінальним способом визначати тих, кому можна дивитися порно

Ofcom зробив проєкт рекомендацій для Великої Британії. Він передбачає, що відвідувачів порносайтів скануватимуть. І робитимуть це для того, щоб підтвердити їхній вік.

Наглядовий орган визначив кілька способів, як сайти з порнографією можуть запобігти перегляду дітьми контенту для дорослих. За даними опитування, середній вік, у якому діти вперше переглядають порнографію, становить 13 років. І з цим прагнуть боротися.

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Сайт порно Pornhub заявив, що правила, які вимагають збору "дуже чутливої особистої інформації", можуть поставити під загрозу безпеку користувачів.

Захисники приватності також розкритикували пропозиції, попередивши про "катастрофічні" наслідки, якщо дані, отримані в результаті перевірки віку, витечуть.

Згідно з нещодавнім звітом Ofcom, значна частина населення Великої Британії дивиться порнографію в інтернеті – майже 14 мільйонів людей.

Але легкість доступу до онлайн-порнографії також викликає занепокоєння тим, що діти переглядають відверті сайти – згідно з опитуванням Уповноваженого у справах дітей, кожна десята дитина бачила її у віці дев'яти років.

Закон про безпеку в інтернеті, який нещодавно набув чинності, вимагає від платформ соціальних мереж і пошукових систем захищати дітей від шкідливого контенту в мережі.



Розпізнавати вік можуть за допомогою сканування обличчя / Фото freepik

За дотриманням закону стежитиме Ofcom, який може накладати великі штрафи, якщо компанії не дотримуватимуться його вимог.

Наразі Ofcom окреслив, як він очікує, що компанії стануть "високоефективними" у дотриманні нових правил, які набудуть чинності десь у 2025 році.

Прийнятні методи можуть включати:

вимогу державного посвідчення особи з фотографією, наприклад, паспорта;

перевірку того, чи користувач раніше знімав вікові обмеження з мобільного телефону;

перевірку кредитних карток;

цифрові гаманці для посвідчення особи, які зберігають докази віку користувача, що можуть бути надані сайту.

Технологія визначення віку за обличчям, яка сканує обличчя користувачів і використовує програмне забезпечення, щоб визначити, чи є вони повнолітніми, також є варіантом.

Малоймовірно, що будь-який метод підтвердження віку буде неможливо обійти, зазначає Ofcom, але вебсайти повинні остерігатися простих трюків.

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Наприклад, системи, які порівнюють фотографію посвідчення особи, наприклад, паспорта, з обличчям користувача, повинні здійснювати "перевірку на справжність", щоб захиститися від дітей, які намагаються використати позичене або підроблене посвідчення особи та фотографію когось старшого, щоб обдурити систему.