Аж ніяк не гроші і навіть не секс: що зараз найважливіше для людей у стосунках

Побудова стосунків – щось значно більше, ніж просто бути удвох. Це чимало роботи, яку потрібно буде виконувати кожному у партнерстві. На це воно й називається партнерством.

Гігант онлайн-знайомств Match у 2021 році проводив опитування, в якому брали участь самотні американці. Воно пролило світло на те, що вони шукають, а що – ні. І, як ти вже зрозумів, секс і гроші явно не в пріоритеті.

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Що шукають самотні чоловіки та жінки

Пріоритети самотніх чоловіків і жінок змістилися від короткострокових до довгострокових стосунків. Разом із тим змінилися також пріоритети. У цьому випадку фізична привабливість відійшла на другий план. Натомість першу позицію посіли спілкування, довіра та почуття гумору.

Слід розуміти, що погані хлопчики та дівчата застаріли. Сьогодні самотні люди потребують освічених, успішних, цілеспрямованих, неупереджених і відданих партнерів. Усе це дозволить побудувати міцні та тривалі стосунки. В яких буде взаєморозуміння, повага та довіра.



Люди зараз шукають надійних партнерів / Фото lookstudio

Як на нас, то це чудова новина для романтиків. Вони останнім часом могли зневіритися у побаченнях. Але тепер настала їхня пора. Адже в них зростають шанси знайти таких же людей. Тих, хто віддасть перевагу стабільності та руху удвох на противагу легковажним спонтанним зустрічам.

Як змінилися вподобання

Цікаво, що чоловіки змістили свої пріоритети у бік освіченіших, фінансово стабільніших жінок. Тих, які прагнуть будувати довгострокові стосунки.

Результати продемонстрували багато свідчень чоловічого романтизму, про який часто забувають. До прикладу, чоловіки (53%) частіше повідомляли про почуття емоційного зв'язку на другому побаченні, ніж жінки (38%). Крім того, 38% чоловіків готові до стосунків на відстані на відміну від 29% жінок.



Чоловіки більш схильні до швидкого емоційного зв'язку / Фото master1305

Тож нам не складно буде повторити результати спостереження. Вони демонструють, що нині в пошані емоційна зрілість, фінансова стабільність, почуття гумору. Натомість зовнішній вигляд і секс відіграють уже не настільки важливу роль.

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Запити людей з часом міняються. І це нормально. Не відповідати ним – теж нормально. Але ти принаймні знаєш, чого зараз потребують. І знаєш, що слід зробити для того, щоб майбутнє знайомство могло стати початком крутої спільної історії.