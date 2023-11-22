Чим розумні люди ніколи не займаються на роботі

Є багато розумних людей і багато способів, як вони можуть застосувати свою мудрість і знання на практиці. Вони знають, що можна робити на роботі, а що – ні. Вибачай за тавтологію.

Для більшості людей робота – необхідність. Ти повинен робити це, щоб заробляти гроші, а також відчувати себе корисним і мати мету. Але робота може виснажувати і розчаровувати, і саме тому ти повинен підходити до неї розумніше.

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Потрібно розвивати корисні звички та практики, які допомагають досягти успіху, і розумна людина знає, що потрібно також уникати певних помилок, які можуть стати серйозною перешкодою на шляху до особистого та професійного зростання.

Коли ти уникаєш помилок або шкідливих звичок, ти менш схильний до стресу і втоми, ти можеш працювати краще, мати баланс між професійним і особистим, і тобі легше досягати своїх цілей. Тому ти повинен навчитися визначати речі, які не дуже хороші, і намагатися їх змінити. Отже, чого уникають розумні люди на роботі.

1. Вони не беруть на себе більше, ніж можуть впоратися

Деякі люди вважають, що ключ до зростання на роботі та досягнення успіху – це робити все більше і більше, брати на себе все більше відповідальності і ніколи не відмовлятися від роботи чи проєкту. Але насправді це може бути контрпродуктивно.

Коли твоє навантаження занадто велике, і ти робиш більше, ніж можеш або повинен, ти з більшою ймовірністю припускаєшся помилок, вигоряєш, не можеш сконцентруватися, відчуваєш хронічний стрес і тривогу, що може завадити тобі досягти поставлених цілей.

2. Вони не намагаються зробити все самотужки

Розумні люди, такі як Білл Гейтс і Стів Джобс, добре розуміли, що командна робота і співпраця – це найкращий спосіб досягти успіху. Не тільки тому, що ти можеш розділити навантаження між кількома людьми, але й тому, що ти можеш опановувати різні речі, отримувати нові ідеї, оточувати себе експертами у речах, які ти, можливо, не освоїв.

Успіх може бути особистим, але щоб досягти його, ти повинен бути відкритими для того, щоб просити про допомогу, ставити запитання, бачити, як працюють інші, обмінюватися ідеями один з одним і створювати чудову команду для розв'язання проблем.



Розумні люди працюють у команді / Фото senivpetro

3. Не працюють без плану

Так само як тренуватися без плану – погана ідея, так само погано без нього працювати. Відсутність плану заважає тобі визначати пріоритети, часові рамки, дедлайни або знати, що тобі потрібно зробити, щоб отримати бажане.

Важливо розуміти, чого ти хочеш досягти і куди ти хочеш прийти, щоб переконатися, що вся твоя енергія і зусилля витрачаються на правильні речі.

4. Не витрачають час даремно

Тут важливо розуміти, що відпочинок, спілкування з друзями та родиною, хобі та сон не є марнуванням часу, а от прокрастинація, переосмислення або відкладання важливих справ на інший день – це марнування часу.

Ефективне керування часом – це потужна зброя розумних людей, яка дозволяє їм робити все, що їм потрібно, – від гарної роботи до особистого розвитку та зростання.



Розумні люди вміють грамотно керувати своїм часом / Фото freepik

5. Вони не беруть роботу додому

Звісно, бувають випадки, коли справ надто багато, і вони не встигають виконати їх у робочий час. Але це не означає, що брати роботу додому – ідеальний варіант.

Коли ти береш роботу додому, у тебе менше часу на відпочинок, розслаблення, очищення розуму та інші інтереси. А це призводить до фізичної та розумової втоми, що може негативно вплинути на твою працездатність, продуктивність, здатність концентруватися та задоволення від роботи.

6. Не спізнюються

Думаєш, що запізнення не є серйозною проблемою? Насправді це так, тому що коли ти запізнюєшся, ти починаєш день у стресі та поспіху (відчуваючи, що повинні наздогнати інших, які прийшли вчасно). У тебе менше часу, щоб зробити все, що тобі потрібно, і ти можеш відчувати, що повинен йти швидше, тому ти не можеш приділяти стільки уваги деталям і тому, як ти робиш речі.

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