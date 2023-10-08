Як змінилася за пів століття чоловіча мода, яка невпинно цікавилася підкоренням космосу

Поки ми чекаємо, коли підкорення космосу досягне свого апогею, модні бренди імітують Всесвіт, який поки що можуть монетизувати лише на Землі. Але починалося все зі спроб буквально передбачити майбутнє!

Передбачення

У 2022 році в Музеї повітря і космосу в Ле Бурже відбувся показ, присвячений П'єру Кардену. Це французький дизайнер італійського походження, що розпочав кар'єру в 1950-х і здобув успіх завдяки репрезентаціям космосу в одязі. У 1954 він створив "сукню-бульбашку", своєрідну сферичну туніку, яка змушувала власника займати більше простору навколо себе. Через рік він представив колекцію суконь з вінілу та гуми Cosmos, вихваляючись, що винаходить одяг для "світу завтрашнього дня".

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У той самий час на модній сцені з'являється Андре Курреже. Мріючи відправити своїх дизайнерів у космос, щоб вони стали такими ж відомими, як космонавти, колишній пілот-винищувач та інженер за освітою ввів у моду нові геометричні форми, одночасно строгі та вільні для руху – як-от мініспідницю. Бренд Courrèges зараз є одним з найпопулярніших у цьому секторі та успадкував від засновника особливий потяг до білого кольору, який кутюр'є вважав кольором майбутнього.

Також серед дизайнерів цієї хвилі космічної ери виділяється своїм прагненням передбачити майбутнє іспанець Пако Рабанн. За освітою архітектор, він зробив собі ім'я своєю першою ж колекцією "12 важливих суконь" у 1961, а в 1966 одягнув співачку Франсуазу Гарді "найдорожчу у світі" сукню. Вона складалася з кількох десятків кілограмів золота і трьохсот каратів діамантів, до яких додавалися 22 великих діаманти на комірі. Коко Шанель називала Пако Рабанна металургом, а Єлисейський палац описав його як "провидця" в день його смерті в лютому 2023 року.

Утім, на відміну від своїх засновників, ці три брендиза допомогою одягу. Натомість вони пропонують гострий коментар до сьогодення, як, наприклад, на показі осінь – зима 2023 – 2024, де представили моделі, монополізовані екраном смартфона.



Хто може зазирнути у завтрашній день? Модельєри намагаються постійно / Фото rawpixel.com@freepik

Втрата орієнтирів

Пророцтва Кардена, Курреже та Рабанна значною мірою витіснила реальність. Наука привчила наступні покоління до непередбачуваності та необхідності консенсусу навколо спільної дійсності. Однак вона розсіяна в тисячах цифрових бульбашок, які змушують кожного вірити у версію фактів, що відповідає його новинним каналам і соціальним мережам. З цим і доводиться боротися модним брендам – поки вони стають все більш помітними у світі й поки живуть, образи, які вони створюють.

До прикладу, для показу своєї колекції весна – літо 2023 Сен-Лоран вирушив до марокканської пустелі, де вітер надавав природному оточенню футуристичного вигляду. Моделі в темних костюмах і лавалевих блузках були схожі на постапокаліптичних персонажів.

вирушив до марокканської пустелі, де вітер надавав природному оточенню футуристичного вигляду. Моделі в темних костюмах і лавалевих блузках були схожі на постапокаліптичних персонажів. А через кілька місяців на показі Dior Men одяг доповнювала присутність пірамід Гізи на задньому плані. Враження наукової фантастики підсилювала модель у білому костюмі, з футуристичним шоломом під пахвою і військовими черевиками на ногах.

Дизайнери космічної епохи хвалилися, що можуть бачити майбутнє, а от сучасні дизайнери розмивають орієнтири, щоб зобразити невизначеність нашого часу і дозволити магії наукової фантастики подіяти на нашу обмежену уяву. На півдорозі між уявою, натхненною історією цивілізацій, і медіатизованим повсякденним життям сучасних космонавтів, мода бачить цю версію космічної ери 3.0 як спосіб піднятися над своїм часом.



Мода еволюціонує та робить висновки з минулого, відбиваючи уяву сучасників / Фото freepik

Від містики – до науки

Томас Песке – французький астронавт, що став світовою зіркою, покинувши Землю. У нього понад 4 мільйони підписників у соціальних мережах. Але окрім свого робочого одягу, синього костюма з логотипом Європейського космічного агентства, пілот ракети ні в чому себе не показує. Саме це надихнуло Louis Vuitton для створення кампанії "У невідоме". Вівіан Сассен знимкувала дітей, одягнених як космонавти, в пустелі Атакама в Чилі. Тут модний одяг повністю замінений уніформою космонавта та цінностями, які вона передає.

Крейг Грін у колекції "Літо 2023" запропонував найбільш підозрілий погляд на це, пропонуючи сріблястий одяг з ретро-футуристичним виглядом 1960-х. Британський дизайнер нагадав нам про очевидний зв'язок між людиною і планетою Земля. Від космонавта до туриста – лише один крок, але його рідко хто робить.

Сьогодні, коли бренди черпають натхнення у космонавтів, вони вважають за краще відтворювати сучасну уяву, а не інтерпретувати гіпотетичне майбутнє. І, мабуть, це правильно, адже в ретроспективі колекції космічної ери відомих брендів того часу видаються дещо неадекватними.