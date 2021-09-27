Поговоримо про ті речі, які можуть розповісти гостям про тебе забагато. Причому таке, що б ти не хотів виносити на загал.
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Чого чоловіку не слід тримати у спальні
Шість "ні" від британського експерта з етики Вільяма Генсона.
Чорна шовкова постільна білизна
Чорна і не тільки – будь-яка шовкова постільна білизна у спальні чоловіка абсолютно зайва.
І чому чоловіки думають, що шовкові простирадла – вершина гарного смаку? Це ж банальна фішка з арсеналу престарілих плейбоїв,
– запевняє Генсон.
- Якщо хочеш постати перед дівчиною зразком витонченої натури – постели на ліжко біле.
- Чорне просто викинь, а про квіточки й слоників забудь.
М'які іграшки
Ін-фан-ти-лізм. Якщо ти думаєш, що вигляд твого ліжка з купою кошенят, оленят і крокодильчиків введе дівчину у радісний шок, то, м'яко кажучи, помиляєшся.
- Знаєш, про що почнуть думати твої гості? Про те, хто тобі ці іграшки подарував (ну, не сам ти ж їх купував, еге ж?).
- І, головне, чому три тримаєш у своїй спальні спогади про колишніх?
Прислухайся до порад фахівця з етики, і в спальні буде все ОК / Фото unsplash
Дзеркало на стелі
"Ти хто? Типу, король домашнього порно?" – дивується Генсон. Просто інших вагомих причин тримати дзеркала на стелі у спальні нема.
- Ну, хіба що в тебе дуже дивний смак, що також не робить тобі честі.
- Про вульгарність і нарцисизм не будемо й згадувати, але твої гості – о, вони про них точно згадають.
Дзеркальні меблі
Схожа історія. Фахівець з етики вивів це в окремий пункт як вершину поганого смаку. Варто згадати й про те, що такі меблі просто непрактичні: пил і відбитки пальців стирати доведеться з них мало не пів життя.
А якщо слухатися не хочеш – то живи як хочеш, але тоді не нарікай / Фото unsplash
Картини ні про що
Ні, оригінали Ван Гога чи Пікассо пасуватимуть, якщо маєш такі. Але оте з магазину "все по гривні" – аж ніяк. Якщо вже дуже треба прикрасити стіни, а оригіналу Пікассо під рукою немає – замов друковану копію.
Багато подушок
Купа подушок – це такий, знаєш, готельний варіант з олінклюзіва. Подушки з'їдають простір – тож тримай на ліжку одну чи дві (їх, повір, цілком вистачить для будь-яких цілей).