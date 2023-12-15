54-річний чоловік підірвав квартиру, намагаючись позбутись таргана

Таргани – далеко не найкращі сусіди у помешканні. І з ними направду вкрай непросто боротися. Але точно не варто намагатися робити те, що наш герой з Японії.

Відразу ж попереджаємо, що намагатися повторити щось подібне не варто ні в якому разі. Спроба позбутися таргана спричинила вибух. І достеменно невідомо, чи таки вдалося побороти комаху.

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В оселі стався вибух

Як зазначають у виданні, вибух стався близько півночі 10 грудня. Спричинив його 54-річний чоловік, котрий у своїй квартирі у місті Кумамото розпилив інсектицид. Внаслідок вибуху розбилося балконне скло, а сам чоловік зазнав незначних травм.

Як розповідають у поліції префектури Кумамото, 54-річний чоловік помітив у своїй оселі у районі Чуо в Кумамото таргана. Він розпилив велику кількість інсектициду, щоб позбутися надокучливої комахи. І близько через хвилину пролунав вибух. За даними розслідування, сліди вогню виявили біля нагрівального столу "котацу".

Також Національний центр захисту прав споживачів Японії отримав кілька повідомлень про вибухи. Вони, вважається, були спричинені розпиленням інсектицидами, що спалахнули після контакту з електричними розетками або іншими джерелами.



Таргани – вкрай неприємні сусіди / Фото Nowshad Arefin

Як позбутися тарганів

Найпопулярніший спосіб серед українців – борна кислота. Вона вважається потужною отрутою, яка покладе на лопатки навіть найспритнішого таргана. Коли ця речовина потрапляє до організму комахи, то вона вражає її нервову систему. Відтак, тарган паралізований, а потім – ліквідований. Можна:

просто розсипати борну кислоту вздовж плінтусів, внизу унітазу, раковини та душа;

змішати борну кислоту з пюре, яєчним жовтком, цукром або борошном у кульки та розкласти по різних місцях в оселі.

Борна кислота у першому випадку потрапить на лапки таргана, і коли він їх чиститиме, то занесе собі отруту до організму. У другому – він "пообідає" і теж самоліквідується.

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