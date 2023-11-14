Чому ми дратуємося, коли нас перебивають під час розмови та як з цим впоратися

Якщо тебе перебивають під час розмови, ти, швидше за все, втратиш нитку того, про що говорив, або просто втратиш енергію, щоб продовжити говорити. Але це ще не все.

Ти також можеш відчувати себе незручно з людиною, яка тебе перебила, і не матимеш сил слухати її, коли вона говорить. Однак часто люди, які перебивають, навіть не усвідомлюють, що вони це роблять, не кажучи вже про те, які наслідки це має.

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Чому дратує, коли нас перебивають

За словами Марії Венетіс, професора комунікації Ратгерського університету в Нью-Джерсі, частково причина, чому ми відчуваємо дискомфорт, коли нас перебивають, полягає в тому, що ми можемо відчувати, що те, що ми говоримо, не беруть до уваги або не надають йому тієї цінності, на яку це заслуговує.

Наприклад, якщо в розмові з партнером, де обговорюються складні або делікатні питання, один з вас перебиває, інший, швидше за все, відчує, що його думка не береться до уваги. Тому одна з найважливіших порад у розмові з партнером полягає в тому, щоб ніхто з вас не перебивав іншого, а ви говорили по черзі і поважали час один одного.

Крім того, якщо тебе перебивають під час розмови дуже часто, ми з жалем повідомляємо тобі, що існують також дискримінаційні фактори, які підвищують ймовірність того, що це буде відбуватися частіше. Наприклад, через стать, раса або соціально-економічний статус. Психологічні дослідження, такі як "Оцінка переривчастої поведінки на навчальних конференціях в ординатурі за гендерною ознакою", підтвердили, що жінок перебивають значно частіше, ніж чоловіків.



Перебивання змушує нас відчувати, що наша думка неважлива / Фото yanalya

Якщо тебе постійно перебивають, коли ти говориш, знай, що існують інструменти, які дозволяють впевнено керувати цією тенденцією, не викликаючи сварки чи ворожнечі.

1. Збалансуй контекст

За словами Елейн Свон, експерта з етикету, перш ніж протистояти перериванню розмови, важливо зрозуміти контекст, в якому це відбувається, і визначити, наскільки доречно порушувати це питання або намагатися залишити його без уваги. Наприклад, якщо це відбувається в робочому контексті, коли людина, яка тебе перебила, є твоїм керівником, можливо, краще трохи почекати, перш ніж гніватися.

Якщо така поведінка є постійною і ти відчуваєш, що вона є відповіддю на агресивні висловлювання, ти можеш спокійно порушувати це питання як зворотний зв'язок. Але в контексті лайки чи авторитарної поведінки, можливо, краще почекати деякий час, перш ніж посилювати напруженість в оточенні.

2. Ключові фрази

Якщо ти вирішив, що настав час вказати комусь на те, що він тебе перебиває, ти можеш скористатися деякими ключовими фразами, які не будуть сприйматися як агресивні, але наполегливі, і допоможуть тобі повернути хід твоїх думок на правильний шлях.

Наприклад, ти можеш сказати: "Зачекайте, поки я закінчу свою думку" або "Тепер ви говорите мені те саме, я просто хочу закінчити свою ідею". Такими фразами ти даєш зрозуміти співрозмовнику, що теж хочеш його вислухати, але для тебе важливо закінчити свою думку.



Використовуй фрази, щоб збалансувати ситуацію / Фото yanalya

Навіть якщо перебивають не тебе, а когось іншого, ти можеш скористатися нагодою і сказати щось на кшталт: "Я хотів би почути, що вона хоче сказати, а потім вислухати вас". І навпаки, якщо ти вважаєш за потрібне перебити співрозмовника, оскільки те, що ти збираєшся сказати, є терміновим або змінює хід розмови, ти можеш використати такі фрази, як "Вибачте, що перебиваю, але це дуже важливо для того, що ви говорите" або навіть запитати: "Чи можу я перебити вас на хвилиночку? Я думаю, що мені потрібно це уточнити".

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Основний конфлікт перебивань у промові полягає в тому, що коли вони трапляються занадто часто, то можуть знизити впевненість людини, її готовність до спільного життя і навіть самооцінку. Саме тому нам усім важливо працювати над розпізнаванням своїх мовленнєвих патернів, над тим, як ми слухаємо інших і як інші слухають нас. Адже люди заслуговують на те, щоб з їхньою думкою рахувалися.