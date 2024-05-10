Чому п'ятниця стала нашим улюбленим днем тижня: астрологія має відповідь

Знаки Зодіаку просякнуті енергією планети-покровителя, а так само й кожен день тижня, кажуть астрологи. П'ятниця, останній подих робочого тижня, належить Венері, планеті любові, краси, привабливості, естетики та світла.

Наш робочий тиждень помилково починається в понеділок, вівторок – найкращий час для сексу й спорту, середа – для спілкування, четвер – ризику. А от п'ятницю зірки, так, призначили для закоханості та веселощів.

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Як так сталося, що ми закохалися в п'ятницю

П'ятниця – день приємних подій та веселих клопотів. Винятком є, можливо, хіба що п'ятниця 13, та й то найчастіше люди незабобонні не звертають уваги на це.

Слово "п'ятниця" – Friday – означає "день Фріґґ", це дружина Одіна і скандинавська богиня родючості, ясновидіння та подружнього щастя. Природно, що п'ятниця залишається незмінно популярним днем для побачень.

– означає "день Фріґґ", це дружина Одіна і скандинавська богиня родючості, ясновидіння та подружнього щастя. Природно, що п'ятниця залишається незмінно популярним днем для побачень. Римський аналог Фріґґ – це, звісно, Венера, що справедливо асоціюється з чуттєвістю та апетитом. Часто ми асоціюємо чуттєвість із сексуальною насолодою, але насправді чистити апельсин, відчувати сонце на шкірі або повільно потягувати холодний напій може бути настільки ж еротичним, як і сам секс.

Венера запрошує нас до всього чуттєвого. Зокрема, задовольнити своє тіло "ритуальними жертвоприношеннями".

П'ятниця – ідеальний день для приємних клопотів, а її покровителька – сама Венера / Колаж 24 Каналу

Венера – безсоромна кокетка і балакуча куртизанка, що робить п'ятницю ідеальним днем для побачення з собою, друзями або коханою людиною. Вона просить лише, щоб ти був повністю живим.

Як показав на своїй картині Боттічеллі, "Народження Венери" сталося з морської піни, отже п'ятниця – ідеальний день для занурення, будь-куди, від океану до ванни, ба навіть ванночки для ніг.

А під кінець такого дня варто подивитися у дзеркало й обов'язково сказати своєму відбиттю, що ти красивий, гідний, сильний і заслуговуєш на все.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.