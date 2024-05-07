Ми не з того починаємо тиждень: чому на роботу треба йти у вівторок, а не в понеділок

Як і знаки Зодіаку, кожен день тижня керований певною планетою, кажуть астрологи. Назва кожного дня у різних країнах зазвичай сягає корінням у давню міфологію, а кількість днів у тижні – Біблії.

Адже там пише, що Бог створив всесвіт за 6 днів, а на сьомий відпочивав. Утім, у сучасному світі таке співвідношення між роботою та життям, хоч і переслідує нас, вже видається дещо викривленим.

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Справжній понеділок – це вівторок

Перше, на що хочемо звернути увагу, це те, що наш робочий тиждень помилково починається з понеділка.

Англійською це Monday, тобто Moon Day, день, яким керує Місяць. Саме через місячний вплив понеділок – це не день для початку роботи, а скоріше день для роздумів, записів і задавання тону дням прийдешнім.

а скоріше день для роздумів, записів і задавання тону дням прийдешнім. Давні люди вшановували день Місяця голими, прали одяг, готували, спілкувалися з померлими, протистояли тіням і шукали відпочинку через мистецтво. Понеділок за своєю суттю протилежний до продуктивності, а ближчий до вигоряння.

Вівторок же – день для того, щоб рухатися, діяти, битися. Ним керує планета Марс, яка завжди відстоює свої права. Це однаково чудовий день для того, щоб піти в офіс чи на поле бою. Марс допоможе прийти на роботу гарячим і почати робочий тиждень без розгойдування.

Англійське Tuesday, можливо, походить від латинського dies Martis, день Марса, що був богом війни в римській міфології. Також Марс – зараз є покровителем Овна, а здавна – Скорпіона.

що був богом війни в римській міфології. Також Марс – зараз є покровителем Овна, а здавна – Скорпіона. За іншою версією, слово походить від Тюра, скандинавського бога війни. Утім, що Тюр, що Марс уособлюють одну настанову: берись за справу, роби її і йди вперед.

Понеділок протилежний продуктивності, а от вівторок – ідеальний для бурхливого старту / Фото pressfoto@freepik

Як керувати енергією Марса

Марс підтримує сміливі дії, конфронтацію і здорову конкуренцію. Тому в його день ми можемо вдягти червоне і втілити в життя те, що обдумували у понеділок, коли Місяць керував нашим життям.