Ми не з того починаємо тиждень: чому на роботу треба йти у вівторок, а не в понеділок
Джерело:New York Post
Як і знаки Зодіаку, кожен день тижня керований певною планетою, кажуть астрологи. Назва кожного дня у різних країнах зазвичай сягає корінням у давню міфологію, а кількість днів у тижні – Біблії.
Адже там пише, що Бог створив всесвіт за 6 днів, а на сьомий відпочивав. Утім, у сучасному світі таке співвідношення між роботою та життям, хоч і переслідує нас, вже видається дещо викривленим.
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Справжній понеділок – це вівторок
Перше, на що хочемо звернути увагу, це те, що наш робочий тиждень помилково починається з понеділка.
- Англійською це Monday, тобто Moon Day, день, яким керує Місяць. Саме через місячний вплив понеділок – це не день для початку роботи, а скоріше день для роздумів, записів і задавання тону дням прийдешнім.
- Давні люди вшановували день Місяця голими, прали одяг, готували, спілкувалися з померлими, протистояли тіням і шукали відпочинку через мистецтво. Понеділок за своєю суттю протилежний до продуктивності, а ближчий до вигоряння.
Вівторок же – день для того, щоб рухатися, діяти, битися. Ним керує планета Марс, яка завжди відстоює свої права. Це однаково чудовий день для того, щоб піти в офіс чи на поле бою. Марс допоможе прийти на роботу гарячим і почати робочий тиждень без розгойдування.
- Англійське Tuesday, можливо, походить від латинського dies Martis, день Марса, що був богом війни в римській міфології. Також Марс – зараз є покровителем Овна, а здавна – Скорпіона.
- За іншою версією, слово походить від Тюра, скандинавського бога війни. Утім, що Тюр, що Марс уособлюють одну настанову: берись за справу, роби її і йди вперед.
Як керувати енергією Марса
Марс підтримує сміливі дії, конфронтацію і здорову конкуренцію. Тому в його день ми можемо вдягти червоне і втілити в життя те, що обдумували у понеділок, коли Місяць керував нашим життям.
- Якщо маєш важливі справи, які потрібно просунути, зустріч, яку потрібно провести, або хочеш звільнити купу людей і взяти на роботу нових – зроби це у вівторок.
- Щоб закликати силу Марса й осідлати її, писала астрологиня Еліза Веллс, пригадай ці три прикметники зранку вівторка: великодушний, нескорений, бурхливий. Ось таким ти маєш бути цього дня.