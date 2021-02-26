Сексуальна українська ведуча знялася у провокативній спідній білизні: гаряче фото

26 лютого 2021 , 04:34
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Джерело:

інстаграм Даші Трегубової

Телеведуча Даша Трегубова не стомлюється захоплювати своїх підписників спокусливими світлинами. Цього разу 40-річна красуня виклала кадр, на якому позує у гарячій спідній білизні, яка виграшно підкреслює сексуальні вигини. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Розкішна телеведуча Даша Трегубова не лише знімається у розкішних сукнях, а й регулярно приміряє відверту спідню білизну перед камерою. Буквально на днях красуня виклала на своєму інстаграмі фото, на якому позує у комплекті, який неабияк розбурхав користувачів мережі.

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На спокусливому кадрі Даша Трегубова позує у розстібнутому піджаку та провокативній спідній білизні. Доповнює образ маска. Відчуваєш як запахло БДСМ?

Чарівна телеведуча побажала усім солодких снів, а також не залишила жодного свого підписника байдужим, тож не дивно, що під цим постом зібралося багато коментарів:

  • "Не всі заснуть";
  • "Шикарна";
  • "Дуже сексуальна";
  • "Ммм, спекотно";
  • "Засне не вся аудиторія";
  • "Усе бездоганно: світло, лінії, композиція, сюжет. Красиво";
  • "Граціозно";
  • "Красива жінка";
  • "Затьмарила усіх жінок на планеті";
  • "Ох, які ніжки. Даша, ти – вогонь".

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Розкішна Даша Трегубова однозначно заслуговує на твій лайк. Не полінуйся також підписатися на сексуальну телеведучу. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються доволі провокативні пости, які позбавлять тебе сну.