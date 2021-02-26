Сексуальна українська ведуча знялася у провокативній спідній білизні: гаряче фото

Телеведуча Даша Трегубова не стомлюється захоплювати своїх підписників спокусливими світлинами. Цього разу 40-річна красуня виклала кадр, на якому позує у гарячій спідній білизні, яка виграшно підкреслює сексуальні вигини. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Розкішна телеведуча Даша Трегубова не лише знімається у розкішних сукнях, а й регулярно приміряє відверту спідню білизну перед камерою. Буквально на днях красуня виклала на своєму інстаграмі фото, на якому позує у комплекті, який неабияк розбурхав користувачів мережі.

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На спокусливому кадрі Даша Трегубова позує у розстібнутому піджаку та провокативній спідній білизні. Доповнює образ маска. Відчуваєш як запахло БДСМ?

Чарівна телеведуча побажала усім солодких снів, а також не залишила жодного свого підписника байдужим, тож не дивно, що під цим постом зібралося багато коментарів:

"Не всі заснуть";

"Шикарна";

"Дуже сексуальна";

"Ммм, спекотно";

"Засне не вся аудиторія";

"Усе бездоганно: світло, лінії, композиція, сюжет. Красиво";

"Граціозно";

"Красива жінка";

"Затьмарила усіх жінок на планеті";

"Ох, які ніжки. Даша, ти – вогонь".

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Розкішна Даша Трегубова однозначно заслуговує на твій лайк. Не полінуйся також підписатися на сексуальну телеведучу. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються доволі провокативні пости, які позбавлять тебе сну.