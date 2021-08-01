Дивацтва на Олімпіадах: сольне синхронне плавання і стрільба у голубів

Citius, altius, fortius – гучне олімпійське гасло "Швидше, вище, сильніше". Та як воно стосується сольного синхронного плавання або стрілянини в голубів?

Та зазираємо в історію олімпіад, і несподівано бачимо, що якийсь стосунок є. Найпотужніше спортивне видовище на планеті, виявляється, може дивувати не тільки досягненнями.

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Одиночне синхронне плавання

Синхронне плавання – це танці у воді. Не всі розуміють, чому це спорт, але воно таки ним є. І за змістом поняття "синхронність" зрозуміло, що хтось із кимось має показувати рухи в унісон.

Та ба, "олімпійські боги" якось ввели у змагання дивовижну річ – одиночне (або сольне) синхронне плавання. Та не один раз, а тричі – в 1984, 1988 і 1992 роках.



Синхронне соло – парадоксальний спорт / Фото Pixabay

Стрільба у живих голубів

А ось це звучить моторошно від самого початку. На Олімпійських іграх 1900 року в Парижі єдиний раз в історії цих змагань живих істот вбивали навмисно.

Спортсмени стріляли в голубів, а перемагав той, хто вбив птахів найбільше і не пропустив двох поспіль. Виграв золоту медаль бельгієць Леон де Лунден, програли – щонайменше 300 голубів.



І як це могло їм в голову прийти? Та річ в тім, що тоді це було нормою / Фото Pinterest

Стрибки у воду на відстань

Весела забава – це факт. Але і перекидання фрисбі також звеселяє, проте воно не є олімпійським видом спорту. Одначе на іграх 1904 року в Сент-Луїсі змагальники пострибували у басейн, щоб дізнатися ось що:

А наскільки далеко вони можуть прокатулятися за інерцією під водою без рухів (бо інакше це вже було б плавання), поки та не виштовхне їх на поверхню.



Цей чоловік змагався у спорті, де з рухів тільки й треба було, що стрибнути / Фото Pinterest

Не знаю, чи ця інформація тобі буде цікавою, але ось: змагалися тоді 5 чоловіків зі США, а виграв такий собі пан Вільям Діккі, продрейфувавши під водою 62,5 фути (трохи менше за 19 метрів).

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