Кров і пісок: цікава добірка найдивніших інгредієнтів у парфумах
Джерело:GQ
Дивні інгредієнти у складі парфумів – це не якась вигадка. Офіційно існує таке сімейство ароматичних нот – натуральні й синтетичні, популярні та дивні. І там можна знайти найрізноманітніші аромати, про які б ми ніколи й не подумали, читаючи склад на пляшечці.
Що таке дивні ароматичні ноти
Одна з головних цілей ароматів – викликати спогади й відчуття. Досягають цього завдяки поєднанню інгредієнтів та побудові нюхової піраміди. З одного боку, є добре відомі, такі як аромат троянди, мандарина і кедра. Потім – ті, з якими ми не так добре знайомі, але їх використовують досить часто, як-от агарне дерево, мускус і амбра.
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У категорії дивних же ми бачимо ноти, які рідко використовують в парфумерії. Вони ніколи не є зірковими інгредієнтами, але виділяються екзотичністю й сміливістю. Іноді це елементи, які існують у реальному світі, але не мають запаху. Іноді це ароматичні інтерпретації концепції.
Немає якоїсь лінії, якої можна було б дотримуватися, можливо, саме тому їх класифікують як дивні. У цій родині ми можемо знайти приблизно 50 різних нот. А які ж найдивніші та можуть привернути нашу увагу?
- Кров. Лише 15 парфумів ризикнули включити цю нетипову і шокуючу ноту у свою композицію. Важливо уточнити, що мовиться не про людську кров або будь-якої іншої живої істоти, а про синтетичну. Її ароматична інтерпретація базується на свіжості й металевому відтінку.
- Пісок. Він належить до мінеральних нот. Свіжий, вологий і солоний аромат, який передає суть дня на пляжі. Цей тип інгредієнтів часто зустрічається у парфумах та аерозолях для тіла, їхня мета – освіжати протягом спекотного дня. І кілька відомих брендів часто використовують його у літніх колекціях.
- Яйце. Цей інгредієнт є у класифікації дивних у парфумах, але інформації про його конкретний аромат дуже мало. Наразі лише один аромат використовує його у верхніх нотах – Butter Batik Cake. Його ольфакторна піраміда імітує інгредієнти для торта: борошно, коричневий цукор, вершкове масло та яйце.
- Сонячні ноти. Ці аромати характеризуються найбільше тим, наскільки абстрактними вони можуть бути. Але як би важко в це не було повірити, сонячні ноти є одними з найпоширеніших у категорії дивних парфумерних інгредієнтів. Ці аромати зазвичай складаються з квіткових екстрактів, і їхня мета – нагадати про свіжість літнього сходу сонця, яку можна знайти у парфумах.
- Лід. Очевидно, що він не має запаху, але, як і у випадку з водними нотами, його функція в тому, щоб привнести в парфуми ореол свіжості. Він додає радше художній штрих та, можливо, не робить великого ароматичного внеску, але все ж – суть свіжого аромату завжди посилюється завдяки додаванню цього типу акордів.