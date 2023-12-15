На Місяці хочуть встановити велетенські маяки, щоб вказували шлях майбутнім астронавтам
Джерело:Space.com
Honeybee Robotics планує побудувати масивні маяки на Місяці. Вони мають забезпечити світло, електроенергію та комунікаційну інфраструктуру в рамках плану розвитку місячної економіки.
Складною інженерною мовою – це Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, або LUNARSABER. У перекладі це "Місячна утилітарна навігація з вдосконаленим дистанційним зондуванням і автономним променем для перерозподілу енергії".
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Маяк на Місяці – цікава ідея, яка усуне чимало проблем
Ідея належить компанії Honeybee Robotics, яка розробила концепцію в рамках 10-річної ініціативи Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів "Місячна архітектура" (LunA-10).
- Ця енергетична вежа у 100 метрів заввишки, увінчана сонячними панелями та інтегрована в єдину інфраструктуру зі зберігання і передачі енергії, зв'язку, освітлення, а також позиціювання, навігації, хронометражу і спостереження.
- LUNARSABER можна буде масштабувати до 200 метрів над місячним ландшафтом, щоб збільшити радіус дії та щоб маяк постійно перебував над місячним горизонтом і завжди бачив Сонце.
Мовиться про розташування маяка чи маяків на південному полюсі Місяця (скажімо, на краях кратерів), де сонячні панелі здатні генерувати енергію стабільніше та забезпечувати освітленість до 95% протягом місячного року.
Високо над поверхнею Місяця, LUNARSABER увінчаний сонячними панелями / Зображення Honeybee Robotics
Утім, постійного освітлення недостатньо для майбутніх астронавтів. Потрібен стабільний зв'язок зі Землею, щоб підтримувати роботу місяцеходів, робототехнічних систем та іншого обладнання. Ці потреби також може забезпечити LUNARSABER. У компанії-розробниці переконані, що він закладе основу для процвітання місячної економіки.
LUNARSABER може надавати послуги численним місячним об'єктам, зокрема зв'язок чи електроенергію / Зображення Honeybee Robotics
До слова, Honeybee Robotics геть не новачок у проєктуванні обладнання для інших світів.
- Зараз компанія розробляє RedWater – гірничодобувну роботизовану систему, призначену для буріння на поверхні Марса і розтоплення чи видобування води.
- А раніше її інструмент для абразивного руйнування гірських порід (RAT) використали на марсоходах НАСА Spirit та Opportunity, які сіли на Червону планету в січні 2004.
- Також пристрій для збору крижаного ґрунту – "Совок Фенікса" – застосували під час місії NASA Mars Phoenix Lander 2008 року.
- Обладнання Honeybee Robotics встановлено й на двох діючих марсоходах НАСА – Curiosity і Perseverance.