На Місяці хочуть встановити велетенські маяки, щоб вказували шлях майбутнім астронавтам

Honeybee Robotics планує побудувати масивні маяки на Місяці. Вони мають забезпечити світло, електроенергію та комунікаційну інфраструктуру в рамках плану розвитку місячної економіки.

Складною інженерною мовою – це Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, або LUNARSABER. У перекладі це "Місячна утилітарна навігація з вдосконаленим дистанційним зондуванням і автономним променем для перерозподілу енергії".

Маяк на Місяці – цікава ідея, яка усуне чимало проблем

Ідея належить компанії Honeybee Robotics, яка розробила концепцію в рамках 10-річної ініціативи Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів "Місячна архітектура" (LunA-10).

Ця енергетична вежа у 100 метрів заввишки, увінчана сонячними панелями та інтегрована в єдину інфраструктуру зі зберігання і передачі енергії, зв'язку, освітлення, а також позиціювання, навігації, хронометражу і спостереження.

увінчана сонячними панелями та інтегрована в єдину інфраструктуру зі зберігання і передачі енергії, зв'язку, освітлення, а також позиціювання, навігації, хронометражу і спостереження. LUNARSABER можна буде масштабувати до 200 метрів над місячним ландшафтом, щоб збільшити радіус дії та щоб маяк постійно перебував над місячним горизонтом і завжди бачив Сонце.

Мовиться про розташування маяка чи маяків на південному полюсі Місяця (скажімо, на краях кратерів), де сонячні панелі здатні генерувати енергію стабільніше та забезпечувати освітленість до 95% протягом місячного року.



Високо над поверхнею Місяця, LUNARSABER увінчаний сонячними панелями / Зображення Honeybee Robotics

Утім, постійного освітлення недостатньо для майбутніх астронавтів. Потрібен стабільний зв'язок зі Землею, щоб підтримувати роботу місяцеходів, робототехнічних систем та іншого обладнання. Ці потреби також може забезпечити LUNARSABER. У компанії-розробниці переконані, що він закладе основу для процвітання місячної економіки.



LUNARSABER може надавати послуги численним місячним об'єктам, зокрема зв'язок чи електроенергію / Зображення Honeybee Robotics

До слова, Honeybee Robotics геть не новачок у проєктуванні обладнання для інших світів.