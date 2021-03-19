Сексуальна українська діджейка похизувалася розтяжкою: гаряче фото

DJ NANA продовжує тішити своїх підписників спокусливими світлинами. На днях вона виклала на своєму інстаграмі фото, на якому хизується неймовірною розтяжкою. Це фото вражає та заворожує. Насолоджуйся порцією краси від Анастасії Кумейко на Men 24!

35-річна DJ NANA не перестає дивувати. Зі своїми прихильниками Настя Кумейко поділилася гарячим фото, на якому можна розгледіти приголомшливу розтяжку зірки. Тобі однозначно сподобається!

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Звичайно ж, фотографія не була б такою ефектною, якби DJ NANA знімалася повністю одягненою. Тож не дивно, що вона вибрала для зйомки спідню білизну, поверх якої одягнула помаранчевий пуховик. Доповнила образ 35-річна зірка чорними ботфортами. У них її стрункі та сексуальні ніжки здаються ще довшими.

Не дивно, що під цим постом зібралося безліч лайків, а також коментарів. Гайда читати, що ж про зірку думають її підписники в мережі:

"Ти просто космос";

"Мені б такі кроки на шляху до цілі";

"Настя, ти як завжди вогонь";

"Дуже сексуальна";

"Дуже круто та спекотно";

"Вау, дуже шикарна леді";

"Шикарна розтяжка";

"Ван Дам відпочиває".

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Ми вже кілька хвилин залипаємо над світлиною DJ NANA. Її розтяжка однозначно не дасть нам спати. Підозрюємо, що й тобі теж. Якщо ж ти не хочеш пропустити порцію свіженького від діджейки, підпишися на неї відразу ж!