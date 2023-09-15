Це потрібно кожному чоловікові для догляду за сивим волоссям

Реальність така, що сивина – це те, з чим більшість із нас, чоловіків, доведеться мати справу в певний момент життя. Хай там як, у сивому волоссі є щось чарівне і це варто прийняти з гордістю!

Ми знаємо всі причини, чому волосся сивіє. Але якщо епоха першої сивини вже позаду, і ти готовий зустріти нову еру в образі сріблястого лиса – як доглядати за сивим волоссям?

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Переосмисли свій стиль

Колір – не єдине, що змінюється у волоссі. Іноді сивина може мати іншу текстуру – через нестачу пігменту (меланіну).

І може статися так, що стиль, яким ти звик користуватися, менше пасуватиме твоїй новій сріблястій гриві. Може знадобитися нова стрижка, яка буде більш привабливою та практичною.

Вибери правильний шампунь

Тепер, коли ти повністю прийняв новий сивий образ, вже час інвестувати в хороший шампунь. Якщо ти коли-небудь фарбував волосся, то знаєш, яким сухим і ламким воно стає – те ж саме відбувається і з сивим волоссям.

Тому найкраще використовувати шампунь, основна мета якого – забезпечити зволоження і силу.

Купуй найкращі продукти

Коли ти обрав шампунь, який дійсно тобі підходить, настав час оновити свої засоби для укладки. Занадто густі засоби або ті, що містять забагато олії, можуть зробити сиве волосся тьмяним або надати жовтого відтінку.

Тобі потрібен хороший крем для укладки на щодень. Також варто відмовитися від помад і гелів.

Вимкни фен

Сушка феном може надати волоссю об'єм і рухливість, однак постійне використання тепла може зробити волосся сухим і ламким, що є проблемою для більшості типів волосся, а особливо для сивого.

Тож спробуй знайти зачіску, яка буде працювати без необхідності вдаватися до фенів, а якщо дійсно не можеш жити без них, завжди нанось на волосся спочатку захисний засіб.

Захищай своє волосся