Сьогодні штучний інтелект може скласти іспит на адвоката і на відмінно пройти будь-який тест. Але чи може він допомогти у людських стосунках? Чи здатен підібрати тобі пару в інтернеті та організувати побачення?

Технології вже назавжди змінили досвід пошуку кохання. І хоча свайп у тіндері, який з'явився десять років тому, став символом нової ери знайомств через інтернет, у певному сенсі більшою зміною стало те, що відбувається після знайомства: текстинг.

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Більшість романтичних стосунків нині починаються у письмовому цифровому спілкуванні, перш ніж вони мігрують в офлайн. Отже, найважливіше, коли твоя партнерка чи партнер у спілкування вирішують, чи варто з тобою зустрічатися, а потім, можливо, цілуватися, знайомитися з батьками, створювати сім'ю і так далі – це те, наскільки добре ти вмієш писати текстові повідомлення.

Текстинг та ШІ: чи можна отримати допомогу у знайомствах

Тепер для цього є штучний інтелект. Наприклад, додаток Rizz позиціює себе як "асистент для знайомств", який "генерує цікаві вступні повідомлення" для додатків для знайомств і створює "адаптовані відповіді" у спілкуванні з потенційною парою. Інші додатки з ШІ, такі як YourMove і Winggg, роблять схожі заяви, але Rizz, схоже, наразі лідирує в цій категорії.

Rizz доступний для пристроїв Apple та Android, є тижнева безплатна пробна версія, а далі користування коштуватиме 70 доларів на рік. Додаток пропонує кілька варіантів, щоб покращити твою цифрову гру.

Користувачі можуть спробувати універсальні фрази для знайомства одним натисканням кнопки.

Або й генерувати персоналізовані повідомлення, завантаживши той чи інший профіль з додатка для знайомств.

А також можуть отримувати відповіді на скріншот або транскрипт текстової розмови на льоту.

Подібні додатки точно будуть мати свого користувача. Скажімо, на Reddit є спільнота тіндерівців, у якій – понад 5 мільйонів людей. І більшість із них там лише для того, щоб ділитися скриншотами й просити про допомогу з питаннями на кшталт "а як мені тут відповісти?"

У нас же питання інше: чи здатен штучний інтелект грати в цю гру?



ШІ може запропонувати набір стандартних фраз для початку текстової розмови / Фото drobotdean@freepik

Журналістка Реї Вітте спробувала відповісти на це питання, практично застосувавши вищезгаданий додаток. Ось такий у неї був профіль на сайті знайомств:

"Я балакуча, але вмію слухати. Хотіла б закінчити життя в моногамних стосунках і щоб ти був відкритим до цього, але я не дуже люблю шлюб. Вважаю за краще зустрічатися з кимось, хто вже має певний досвід і глибоко усвідомлює, чого хоче. Я висока, і було б добре, якби ти теж був високим. Я заробляю на життя словами, тому чітке спілкування – мій пріоритет. Дуже люблю шукати нові способи розслабитися і люблю гуляти під сонцем. Ненавиджу реаліті-шоу. Вакцинована. Не люблю Трампа. Шукаю: неодружених, побачення, веселого, чуттєвого. Інтереси: писати, музика, пляж, басейни, вино, прогулянки, морозиво".

Отже, як би ШІ спробував "підчепити" таку жінку? Ось якими були пропозиції:

"Схоже, у нас є спільні інтереси та пріоритети".

"Схоже, у нас багато спільного, любителько слів".

"Язиката, так? Нумо краще спілкуватися поцілунками".

"То ти шукаєш когось високого, хто ненавидить реаліті-шоу, чи є щось більше?"

За жодних обставин я б не стала відповідати на жодне з цих повідомлень. Перші два – це твердження та спостереження. Третє – огидне. І останнє, дарма що об'єктивно найкраще з варіантів, насправді є просто відрижкою моєї біографії,

– так описала свої враження Вітте.

Натомість вона запропонувала свої варіанти, на які б звернула увагу насправді: "Коли ти пишеш "прогулянки", що саме маєш на увазі?", "Яке саме вино ти любиш?", "Яке твоє улюблене морозиво?" або "Який твій улюблений пляж у Нью-Йорку?" Такі питання краще відкривають розмову, налаштовують людину дізнатися більше про співрозмовницю, дають потенційну можливість поділитися своїм улюбленим морозивом або вином.



Під час текстингу треба враховувати, як сприймуть твоє повідомлення на "тому кінці дроту" / Фото benzoix@freepik

Далі Вітте продовжила експеримент та завантажила у додаток добірку профілів знайомств чоловіків і жінок, які варіювалися від консервативних самотніх провінціалів до артистичних та гіперактивних городян, від досвідчених батьків до людей, які перебувають у вільних стосунках. І що ж у підсумку? Пропозиції від ШІ були такими:

"Що ж, схоже, у нас є контрольний список!"

"Схоже, на тебе чекає дика поїздка, але я не впевнений, що ти з нею впораєшся".

"Відкриті стосунки можуть бути цікавими. Яка твоя улюблена мова кохання?"

"Якщо ти займаєшся фітнесом і ведеш здоровий спосіб життя, чи означає це, що ти можеш підняти моє серце?"

"Коли ти кажеш "мистецтво", ти маєш на увазі малювання пальцями чи інтерпретаційний танець?"

"Любитель Ісуса, який трохи лається? А зробімо святе лиходійство разом!"

"Я хочу, щоб ти була тією дівчиною, яка позбавить мене цноти".

"Ти сиділа на купі цукру? Бо в тебе дуже солодкий зад".

"Я хочу носити тебе, як протисонцеві окуляри... По одній ніжці над кожним вухом".

Можливо, мої стандарти завищені, але пропозиції у відповідь на завантажені біографії не варті абонентської плати,

– зауважила Вітте.

Розмови в додатку для знайомств повинні містити цікавість і обмін інформацією одне про одного, а маємо тут лише недолугі натяки або обмежені спостереження щодо того, чим хтось поділився у своїй біографії. А загальні репліки чомусь тяжіють до домагань.



А ще ШІ може створити персоналізовані пропозиції повідомлення на основі профілю / Фото krakenimages.com@freepik

Зрештою, за результатом експерименту журналістка робить невтішний для Rizz висновок:

Якщо тобі комфортно писати "доброго ранку, красуне" кожній дівчині, з якою зустрічаєшся, то додаток може допомогти тобі надійно залишитися на шляху посередності. Наразі він ні на що більше не годиться.

Утім, звісно, такі додатки будуть вдосконалюватися. Минулорічна версія Chat GPT провалила б адвокатський іспит, а остання пройшла б легко. Усе можливо, враховуючи темпи прогресу.

Але річ у тім, що навіть найкращі повідомлення від ШІ нівелюють весь сенс гри в текстинг.

Адже суть його – показати, що ти когось розумієш, і перевірити, чи є збіг у думках.

Якщо ти доручаєш це ШІ, то лиш відкладаєш момент, коли стане зрозуміло, що ви не підходите одне одному.

А єдиний спосіб стати кращим – це стати кращим. Пізнати себе, прийняти себе і те, чого ти хочеш від знайомств. Навчитися підтримувати розмову та покладатися на себе, а не на машину.