Новий японський апарат має на меті дослідити загадкові супутники Марса: як він це робитиме

Марс сам по собі є світом загадок, особливо коли мовиться про те, чи є ця планета домівкою давнього або навіть сучасного життя. Але навіть без цього Червона планета досить загадкова через те, що навколо неї кружляє пара диваків.

Ніхто достеменно не знає, як два супутники Марса, Фобос і Деймос, опинилися там, де вони є, і з чого вони зроблені. Але маємо шанси дізнатися – зараз Японія готує запуск сміливого проєкту для вивчення супутників Марса.

Дивися також Шалено популярний коктейль, який стане окрасою будь-якого вечора

Запланована місія японського космічного апарату Martian Moons eXploration (MMX) передбачає буріння і відбір зразків на Фобосі, а потім відправку жаданих колекційних зразків на Землю.

Детективна робота на Марсі

Два супутники Марса – ексцентричні диваки. Обидва рухаються по майже кругових екваторіальних орбітах: Фобос повільно наближається до Марса по спіралі, а Деймос поступово віддаляється від нього. Є теорія, що вони захоплені астероїдами після формування Марса. Або, можливо, це уламки від зіткнення з Марсом, які потім злилися.

Місія MMX Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) покликана допомогти розібратися в цьому за допомогою детективної роботи. Місія передбачає значний рівень співпраці з Європою і США, враховуючи розробку бортових наукових приладів і обладнання.

Якщо все піде за графіком, MMX вирушить до місця призначення у 2024.

Приблизно через рік після запуску апарат прибуде на Марс.

А після завершення місії зонд майже за рік повернеться на Землю, щоб доставити зібрані зразки додому/

У 2029 році капсула, що повертатиме зразки, зупиниться у глибинці Австралії.



План траєкторії польоту апарату Martian Moons eXploration (MMX) / Ілюстрація JAXA

На борту космічного апарату MMX буде майже десяток наукових інструментів, сім з яких призначені для дистанційного зондування та спостереження за марсіанськими супутниками. Два – це пробовідбірники для збору матеріалу з Фобоса, а ще два призначені для тестування і розробки технології розвідки.

MMX оснащений двома різними механізмами для збору матеріалу з Фобоса: C (керновий) пробовідбірник і P (пневматичний) пробовідбірник. Здобуті з поверхні Фобоса зразки будуть зберігатися в капсулі для повернення.

матеріалу з Фобоса: C (керновий) пробовідбірник і P (пневматичний) пробовідбірник. Здобуті з поверхні Фобоса зразки будуть зберігатися в капсулі для повернення. Керновий пробовідбірник використовує роботизовану руку, яка збиратиме підповерхневий матеріал з марсіанського місяця. Пневматичний використовує газ під тиском для підняття матеріалу з поверхні Фобоса для перенесення в контейнер.

Твердий чи пухкий

Ще одним компонентом місії MMX є німецько-французький марсохід, який спільно розробляється Національним центром космічних досліджень (CNES) у Франції й Німецьким аерокосмічним центром (DLR).

Цього робота скинуть з висоти від приблизно від 40 до 100 метрів над Фобосом.

Далі він автономно буде підійматися у вертикальне положення і працюватиме протягом приблизно 3 місяців.

Протягом цього часу марсохід наближатиметься до наукових об'єктів, які визначили цікавими.

Та допомагатиме визначити, які зразки Фобоса слід зібрати для транспортування на Землю.



Німецько-французький марсохід MMX на Фобосі / Ілюстрація JAXA

Слід зауважити, що мати справу з Фобосом буде нелегко. Найближчий з двох сильно вкритих кратерами марсіанських супутників є й найбільшим – 27 на 22 на 18 кілометрів у діаметрі. Він обертається навколо Червоної планети тричі на день та перебуває в умовах мікрогравітації, маючи лише 1/2000 земної.

Що знайде там космічний апарат MMX, не можна сказати напевно. Чи буде матеріал поверхні місяця достатньо твердим, щоб на нього можна було приземлитися, або ж він буде пухким? Навіть цього ми поки що не знаємо.

Ніхто ще не привозив зразки з супутників Марса. Якщо все вдасться, ми зможемо краще зрозуміти походження та еволюцію не тільки Червоної планети, а й усієї Сонячної системи.