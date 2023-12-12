Подарунки на Новий рік чоловікові чи хлопцеві: дещо недороге і дещо з дорожчого

Ми не будемо говорити про шкарпетки та інші речі, що спадають на думку негайно, щойно замислюєшся про святкові подарунки для чоловіків. Натомість розповімо про кілька неочевидних подарункових ідей, які, утім, мають значні шанси сподобатися.

Особливо це стосується випадків, коли у чоловіка чи хлопця вже є все або майже все. Або випадків, коли достеменно невідомо, що є, а чого немає у цього чоловіка. Отже, що подарувати на Новий рік 2024, щоб гарантувати позитивні емоції на свято?

Дивися також Гості будуть у захваті: три новорічні коктейлі від Nemiroff De Luxe

Що подарувати на Новий рік чоловікові: обираємо з дорожчого

Зауважмо одразу, подарунок слід обирати такий, аби був красивим або корисним, а краще – щоб поєднував обидві ці якості. До прикладу:

Набір викруток зі змінними насадками. Життя свідчить, що чоловіки самі часто шкодують собі купувати такі речі. То чому б не зробити це для них? Особливо якщо вони справді люблять щось постійно крутити-лагодити.

Життя свідчить, що чоловіки самі часто шкодують собі купувати такі речі. То чому б не зробити це для них? Особливо якщо вони справді люблять щось постійно крутити-лагодити. Електрогриль. А це для тих чоловіків, які люблять готувати, але не займаються цим професійно. Цей пристрій залюбки посмажить стейк практично самостійно.

А це для тих чоловіків, які люблять готувати, але не займаються цим професійно. Цей пристрій залюбки посмажить стейк практично самостійно. Органайзер в автомобіль. Якщо чоловік – автомобіліст, то органайзер йому буде просто незамінним предметом для багажника і там пануватиме порядок.

Якщо чоловік – автомобіліст, то органайзер йому буде просто незамінним предметом для багажника і там пануватиме порядок. Фітнес-браслет чи смартгодинник. Досить практичний подарунок, який буде мотивувати й дисциплінувати чоловіка, і який до того ж зараз модним та трендовим аксесуаром.

Досить практичний подарунок, який буде мотивувати й дисциплінувати чоловіка, і який до того ж зараз модним та трендовим аксесуаром. Враження. Один із найкращих варіантів подарунка – це враження. Що б це не було – поїздка, похід, відвідини СПА тощо, залежно від того, що більше подобається чоловікові.



Пропонуємо кілька цікавих ідей новорічних подарунків для чоловіків / Фото senivpetro@freepik

Що подарувати на Новий рік чоловікові: недорогі варіанти

Що ж, ніхто не зобов'язує дарувати дорогі подарунки, адже, власне, цінність подарунка в іншому – це увага та емоції. Тож можна обрати й щось небанальне та водночас не дуже дороге: