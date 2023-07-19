2 питання, які потрібно поставити собі, щоб досягти успіху в житті, за версією Гарварду

Якщо ти хочеш досягти своїх цілей, подолати труднощі та стати успішним – є багато шляхів, якими ти можеш піти. Але перш ніж ступити на будь-який з них, маєш почати з двох основних питань.

Звісно, ми всі хочемо бути успішними. Це не означає, що всі однаково мріють стати генеральними директорами або заснувати імперії, але – всі мають цілі й плани та прагнуть досягти їх, не надто страждаючи при цьому.

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Хороший спосіб зробити це – почати з думок і рекомендацій експертів, які вже пройшли цей процес і можуть дати конкретні ключі, які допоможуть (чи то в пошуку кращої роботи, чи в подоланні викликів тощо).

Які питання поставити собі, щоб досягти успіху в житті

Одним із таких експертів є професор Гарвардської бізнес-школи Гаутам Мукунда. Він стверджує, що правильні запитання до себе можуть наблизити тебе до мети дуже ефективно й швидко. Мукунда визначив, що починати потрібно з двох запитань.

Які мої ключові сильні сторони? Це питання допоможе тобі краще пізнати себе, розпізнати свої найсильніші навички, таланти й те, що відрізняє тебе від інших.

Це питання допоможе тобі краще пізнати себе, розпізнати свої найсильніші навички, таланти й те, що відрізняє тебе від інших. Які компанії, установи та ситуації цінують те, що я роблю? Це питання допоможе тобі визначити, яке місце є правильним для тебе, яке дозволить тобі розвиватися, вчитися і рости професійно й особистісно.



Почни свій шлях до успіху з правильної відправної точки / Фото pressfoto@freepik

Коли ти ставиш ці два питання разом, то розумієш, хто ти є і що можеш запропонувати. А також і те, що твої сильні сторони не обов'язково можуть бути використані й розвинені скрізь, тобто потрібно знайти правильне місце, де ти зможеш скористатися ними й досягти своїх цілей.

ти повинен знати, що саме ти робиш добре, і яке робоче середовище дозволить тобі робити це добре.

Звісно, це лише перший крок, далі доведеться наполегливо працювати, навчитися розставляти пріоритети, спілкуватися, працювати над своїм емоційним інтелектом, вчитися на помилках тощо. Але якщо будеш відштовхуватися від відповідей на ці два питання, то ти почнеш шлях із правильної відправної точки.