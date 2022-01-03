Думає тільки про себе: 6 ознак егоїстичної жінки поруч

Відразу ж обмовимося, що ми за здоровий егоїзм. Але те, про що ми розповімо далі, переходить усілякі межі. І стосується не лише дівчат.

На жаль, буває так, що у нашому житті бувають люди, яких не цікавить нічого, крім їх самих. І найгірше те, що це може стосуватися дівчини, яка тобі дуже подобається. Лови кілька ознак, які дозволять вивести на чисту воду справжню егоїстку.

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1. Вона не дотримується обіцянок

Егоїстична людина ніколи не дотримується своїх обіцянок. Вона буде вдаватися до фальшивих обіцянок лише заради того, щоб отримати твоє схвалення з певних питань. А от виконання цих обіцянок – надто важке випробування для таких панянок.

2. Вона відмовляється від своїх слів

Одна з основних характеристик егоїстичної жінки – те, що вона відмовляється від своїх слів. І робить вона це тоді, коли це може принести їй користь. Варто також розуміти, що слова та дії таких панянок часто відрізняються та суперечать одна одній.



Такі панянки з легкістю відмовляються від своїх слів / Фото Tamara Bellis

3. Її не буде поруч, коли вона потрібна

Коли такій панянці знадобиться твоя допомога, вона точно не забуде покликати тебе. А от від тебе вона цього не очікує. Ба більше, у неї точно знайдуться безліч надзвичайно важливих справ. Тож будь готовим до того, що її не буде поруч тоді, коли ти цього дуже потребуватимеш.

4. Вона з тобою задля вигоди

Егоїстичні люди ніколи не залишаються з іншими через ментальні або емоційні зв'язки. Вони можуть сформувати міцний зв'язок, але лише через вигоду. Усе, що вони шукають у людині, це те, що можна отримати від неї. І мовиться, ясна річ, не лише про гроші. Це можуть бути і корисні зв'язки, і ще будь-що інше.



Вона поруч з тобою, бо їй це вигідно / Фото Jens Lindner

5. Вона вихваляється

Егоїстичні люди дуже люблять хвалитися. Такі панянки пихаті та самозакохані. Вони хочуть, щоб уся увага була зосереджена лише на них. Мовляв, навколо них мають крутитися геть усі. Тож не дивно, що під час вечірки або посиденьок з друзями вона намагатиметься зробити все можливе, щоб увага інших була прикута саме до неї.

6. Вона заздрісна

Вона дуже заздрить тому, хто кращий за неї. Ба більше, вона спокійно може загнати ножа у спину. Егоїстичні люди стають дуже грубими з тими, хто значно кращий за них. Але найгірше те, що вони не зроблять нічого, щоб бодай зрівнятися з іншими. Натомість вони з радістю засуджуватимуть інших, а також бажатимуть їм невдач.

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Будувати стосунки з егоїстичною дівчиною – непроста задача. Ба більше, ми б не рекомендували тобі цього робити. Усе задля твого ж блага. До слова, ці характеристики також дозволять "почистити" своє коло спілкування.