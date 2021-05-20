Зірка українського реаліті-шоу приміряла образ Моніки Беллуччі: спокусливі фото

Сексуальна учасниця шоу "Холостяк", Джесіка потішила прихильників новою зйомкою. У ній 25-річна красуня постала в образі незрівнянної Моніки Беллуччі, хизуючись своїми спокусливими формами. Нумо насолоджуватися гарячими фото Джесіки на Men 24!

Ми, звичайно ж, на всі 100 відсотків переконані, що ти не бачив жодного випуску "Холостяка". Але це не мало б завадити тобі дізнатися про його учасницю Джесіку, яка буквально стала зіркою мережі. Красуня регулярно викладає спокусливі фото, а також хизується своїми розкішними вигинами. Гайда дивитися, чим цього разу вона потішила своїх підписників.

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"Крута зйомка була у стилі Моніки Беллуччі. Цікаво чи асоціююся я у вас з нею?", – написала вона під постом.

Звичайно ж, прихильники красуні не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти крутіша, ніж Моніка";

"Дуже красива. Моніка уже не та. У нас є Джесіка";

"Риси обличчя дійсно схожі. Моніка – еталон краси. Отже, Джесіка недалеко втекла";

"Шикарна";

"Боже, ти неймовірна";

"Приклад для багатьох жінок";

"Дуже круто".

Розкішна Джесіка викликає непідробний захват. Тож ми рекомендуємо не лише поставити лайк під цим фото, а й підписатися на красуню. Підозрюємо, що попереду ще багато гаряченького від неї!

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