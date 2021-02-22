Американська зірка Playboy розбурхала мережу пишним бюстом: гаряче фото

22 лютого 2021 , 04:27
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Джерело:

інстаграм Джези Гінтон

36-річна зірка Playboy Джеза Гінтон вкотре потішила своїх підписників гарячим фото. На ньому красуня знялася у чорному боді, яке виграшно підкреслює її пишний бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джеза Гінтон знає, який контент набирає найбільше лайків у мережі. Тож не дивно, що вона регулярно викладає на своєму інстаграмі світлини, на яких позує якщо не оголеною, то у спокусливій спідній білизні. Гайда дивитися, чим же цього тижня красуня потішила своїх прихильників!

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Гаряче фото, на якому Джеза Гінтон позує у чорному боді, шалено сподобалося її підписникам. Тож ми не дивуємося, що вони залишили під постом не лише безліч лайків, а й багато коментарів:

  • "Мила фотографія";
  • "Дуже сексуальна та гаряча крихітка";
  • "Так неймовірно";
  • "Завжди зберігаєш стиль";
  • "Маєш крутий вигляд";
  • "Найкрасивіша жінка на планеті";
  • "Абсолютно приголомшлива";
  • "Просто бездоганна".

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Джеза Гінтон надзвичайно сексуальна та приваблива. Тож ми пропонуємо не лише поставити лайк зірці Playboy, а й підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити найцікавіше.