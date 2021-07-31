Уже не в тренді: експерт назвав 3 стилі бороди, які давно вийшли з моди

Ні для кого не буде сюрпризом той факт, що під час карантину багато чоловіків по всьому світу експериментували не лише з зачіскою, а й бородою. Одні пробували відростити максимальну довжину рослинності на обличчі, інші – моделювали те, що вже мають.

Але можемо побитися об заклад, що не всі вони звертали увагу на тренди під час догляду за бородою. Експерт з догляду Грег Берзінські каже, що він помітив багато хлопців, чиї бороди уже складно назвати актуальними. Тож, за його словами, є щонайменше 3 тенденції, які абсолютно точно варто залишити у минулому.

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Дивися, як Грег Берзінські коментує різні типи борід:

Кругла борода

"Багато хлопців називають її цапиною борідкою – каже він, – але скажімо прямо: борідка – волосся на підборідді. І вона не обов'язково повинна поєднуватися з вусами. З іншого боку, кругла борода – борода у стилі 90-х, яку ти отримуєш, коли голишся всюди, крім зони навколо рота".

Порада від експерта: дозволь бороді розростися по всьому обличчю. Такий тип рослинності завжди залишатиметься у тренді, а також дасть більше ґрунту для експериментів.

Високий виріз

"Цього ніколи не повинно було трапитися. Ти ігноруєш важливе правило, присвячене бороді, а саме: тримати бороду на один палець вище Адамового яблука", – наголошує він.

В інакшому випадку, додає експерт, є шанси отримати візуальний ефект подвійного підборіддя. І він, до слова, може проявлятися як у струнких, так і міцних чоловіків.



Дозволь рослинності рівномірно покрити твоє обличчя / Фото Unsplash

Байкерські вуса

"Якщо ти не Халк Хоган, я не знаю, чи варто кому-небудь носити байкерські вуса у 2021 році. Я думаю, прийшов час зробити перерву", – додає експерт.

Краще відрости собі звичайну класичну бороду як за довжиною, так і за кількістю рослинності на обличчі.

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Як бачиш, недостатньо просто відростити бороду. Потрібно ще й підібрати правильну стрижку, щоб не виглядати щонайменше старомодно. Від себе ми рекомендуємо не боятися експериментувати та пробувати моделювати рослинність на обличчі доти, поки вона не стане прикрасою тебе.