Експерти розповіли, без чого неможливі щасливі стосунки

Кожен хотів би, щоб їхні стосунки були щасливими. І тут відразу ж в голову починають лізти безліч факторів, які допоможуть їх такими зробити. Але ми знаємо найважливіший момент!

Хтось скаже про доброту, хтось – спільні інтереси, а хтось переконаний, що достатньо лише кохання. Але, як виявилося, потрібно значно більше.

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Усе перелічене вище, ясна річ, важливе. Але усе це не може стати основою щасливих і тривалих стосунків. Принаймні так ідеться у дослідженні Джона Ґоттмана, найбільшого експерта зі стосунків.

Найважливіша у стосунках довіра

Після аналізу пар протягом 50 років він дійшов до висновку, що довіра – стовп, на якому все тримається.

Джон Ґоттман не самотній у цій ідеї. Безліч досліджень підтверджують ідею про те, що довіра потрібна для того, щоб стосунки не закінчувалися. І, як стверджує сімейний терапевт Джейсон Вайтінг, довіра – ключ до спілкування, а спілкування – ключ до успіху стосунків.

Ось чому пари повинні працювати над довірою, дбати про неї та намагатися відновити її та виправити, якщо щось пішло не так. А це, будьмо відвертими, може статися у будь-який момент.



Довіра – стовп, на якому тримаються щасливі стосунки / Фото Nathan McBride

У стосунках без довіри учасники завжди будуть напоготові, завжди чекають на розчарування, завжди живуть у стресі. Натомість стосункам, які побудовані на довірі, менш притаманний стрес. У цьому випадку кожен почувається спокійнішим, а також більше вірить, що все буде добре.

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Іноді заслужити чиюсь довіру – не найлегша справа. Але коли вона є, то її, підкреслюють експерти, потрібно цінувати та берегти. Тож, якщо твої стосунки побудовані саме на ній, то ні в якому разі не варто компрометувати себе, якщо ти хочеш зустріти старість з цією панянкою.