Ендогенний етанол: чому деякі люди п'яніють, хоч і не вживають алкоголь

Джерело:24 канал
Люди п'яніють від любові, і це частіше добре, ніж зле. П'яніють і від алкогольних напоїв – і це теж не зле, якщо алкоголь якісній і в міру.
Але є й такі люди, які п'яніють просто так. Бо – такий у них організм. Розповімо про це детальніше на Men 24.
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Ендогенний етанол – це не якийсь особливий вид спирту. Це просто спирт, який наш організм продукує самостійно.
У крові здорової людини у стані спокою внутрішнього алкоголю – не більше за 0,01 проміле. Але загалом протягом доби організм виробляє десь 10 грамів етилового спирту.
Наш організм виробляє алкоголь і сам, але іноді – забагато / Фото unsplash
На рівень етанолу в крові можуть впливати захворювання. Якщо людина має цукровий діабет, то зазвичай має й стабільно високий рівень алкоголю в крові – від 0,2 до 0,3 проміле, іноді й 0,4 проміле.
Приблизно так само відбувається під час перетравлення шоколаду, деяких овочів і фруктів. Зауваж, про квас і кефір не мовиться – вони й так містять у складі трішки алкоголю.
Буває так, коли людина нічого не вживала, але все одно п'яніє / Фото unsplash
Синдром автоброварні (auto-brewery syndrome) – рідкісне захворювання.
На жаль, це захворювання ще добре не вивчене. Тільки те й відомо, що виникає воно через порушення процесу розщеплення продуктів у системі травлення. Чому так відбувається і як з цим боротися – медики вивчають.Зверни увагу: у стані стресу в людини рівень ендогенного алкоголю в крові падає, а в період піднесеного настрою – підіймається. Однак ніколи не сягає позначки, яку алкотестер визнав би правопорушенням для водія.
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