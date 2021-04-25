Ендогенний етанол: чому деякі люди п'яніють, хоч і не вживають алкоголь

Люди п'яніють від любові, і це частіше добре, ніж зле. П'яніють і від алкогольних напоїв – і це теж не зле, якщо алкоголь якісній і в міру.

Але є й такі люди, які п'яніють просто так. Бо – такий у них організм. Розповімо про це детальніше на Men 24.

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Що таке ендогенний етанол і чим він важливий

Ендогенний етанол – це не якийсь особливий вид спирту. Це просто спирт, який наш організм продукує самостійно.

Цей спирт є майже в усіх органах, і відіграє важливу функцію в організмі.

функцію в організмі. Він регулює синтез, бере участь в утворенні енергії та її розподілі, метаболізмі серотоніну, дофаміну та ендорфінів.

У крові здорової людини у стані спокою внутрішнього алкоголю – не більше за 0,01 проміле. Але загалом протягом доби організм виробляє десь 10 грамів етилового спирту.



Наш організм виробляє алкоголь і сам, але іноді – забагато / Фото unsplash

Що впливає на рівень внутрішнього алкоголю в крові

На рівень етанолу в крові можуть впливати захворювання. Якщо людина має цукровий діабет, то зазвичай має й стабільно високий рівень алкоголю в крові – від 0,2 до 0,3 проміле, іноді й 0,4 проміле.

Однак і чашка дуже солодкого чаю натщесерце може підняти рівень етанолу в крові. Причина тут у глюкозі.

натщесерце може підняти рівень етанолу в крові. Причина тут у глюкозі. Вона викликає надмірний ріст бактерій у шлунку й кишківнику, а це своєю чергою призводить до реакції ферментації у травній системі.

Приблизно так само відбувається під час перетравлення шоколаду, деяких овочів і фруктів. Зауваж, про квас і кефір не мовиться – вони й так містять у складі трішки алкоголю.



Буває так, коли людина нічого не вживала, але все одно п'яніє / Фото unsplash

Синдром автоброварні

Синдром автоброварні (auto-brewery syndrome) – рідкісне захворювання.

Це якраз той стан, коли людина виказує усі ознаки сп'яніння, хоч і не вживала ані краплі алкоголю.

хоч і не вживала ані краплі алкоголю. Причому така людина дійсно відчуває себе п'яною з усіма можливими супутніми негативними придатками – запамороченням, нудотою, головним болем.

На жаль, це захворювання ще добре не вивчене. Тільки те й відомо, що виникає воно через порушення процесу розщеплення продуктів у системі травлення. Чому так відбувається і як з цим боротися – медики вивчають.

у стані стресу в людини рівень ендогенного алкоголю в крові падає, а в період піднесеного настрою – підіймається. Однак ніколи не сягає позначки, яку алкотестер визнав би правопорушенням для водія.

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