Фітнес-модель Люсія Яворчекова похизувалася пишним бюстом у джунглях

18 лютого 2022 , 01:46
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Джерело:

інстаграм Люсії Яворчекової

Ми з величезним задоволенням слідкуємо за Люсією Яворчековою в інстаграмі. А все тому, що фітнес-модель регулярно викладає в мережі відверті та гарячі фотографії.

Цього разу на її сторінці з'явилося відразу кілька кадрів, зроблених у джунглях. На них красуня позує у відвертій плетеній сукні, яка виграшно підкреслює пишний бюст Люсії Яворчекової. Додають максимального ефекту позиції, які вона вибрала для зйомки.

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Не дивно, що фотографії фітнес-моделі припали до душі не лише нашій редакції. Від Люсії Яворчекової у захваті також її армія прихильників. Тож публікація за добу зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Яка ж ти приголомшлива";
  • "Щось мені стало надто спекотно";
  • "Фантастична жінка у джунглях";
  • "Бездоганна та надзвичайна королева";
  • "Природна краса";
  • "Сексуальна крихітка";
  • "Ти справжня богиня";
  • "Дівчина з моїх найзаповітніших мрій";
  • "Спокуслива Венера".


Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової


Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової


Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової


Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової


Гарячі фото Люсії Яворчекової розбурхали мережу / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем кількість її фанатів невпинно росте. Ти там не розслабляйся. Підпишися на фітнес-модель, щоб одним з перших милуватися її гарячими фотографіями.

Автор: Назарій Лазур