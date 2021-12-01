От, наприклад, цього разу вона знялася у відвертій сукні на пляжі. Вбрання не лише виграшно підкреслює спокусливі форми моделі, а й дозволяє вдосталь намилуватися її пишним бюстом. Обережно, адже від цього фото дуже непросто відірвати погляду.
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Кадр настільки сподобався підписникам Люсії Яворчекової, що вони буквально засипали її лайками. Також прихильники фітнес-моделі були максимально щедрими на компліменти. Найкращі з них, традиційно, залишаємо для тебе:
- "Вау, ти надихаєш усіх і кожного";
- "Солоденька красуня";
- "Яка ж ти мила";
- "Найкрасивіша жінка у світі";
- "Ти надзвичайно розкішна та сексуальна";
- "Твоя врода не знає меж";
- "Як завжди чарівна та спокуслива";
- "Тобою неможливо намилуватися".
Люсія Яворчекова знялася у відвертій сукні на пляжі / Фото з інстаграму Яворчекової
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Фітнес-модель Люсія Яворчекова не стомлюється тішити своїх підписників гарячими фотографіями. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Не проґав можливості регулярно милуватися свіженькою порцією спокуси від неї.