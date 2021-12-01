Фітнес-модель Люсія Яворчекова показала підписникам оголені груди

Люсія Яворчекова розкішна та надзвичайно спокуслива. Тож не дивно, що з кожним днем армія прихильників фітнес-моделі лише зростає. А сприяють цьому пости, які регулярно з'являються на її сторінці в інстаграмі.

От, наприклад, цього разу вона знялася у відвертій сукні на пляжі. Вбрання не лише виграшно підкреслює спокусливі форми моделі, а й дозволяє вдосталь намилуватися її пишним бюстом. Обережно, адже від цього фото дуже непросто відірвати погляду.

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Кадр настільки сподобався підписникам Люсії Яворчекової, що вони буквально засипали її лайками. Також прихильники фітнес-моделі були максимально щедрими на компліменти. Найкращі з них, традиційно, залишаємо для тебе:

"Вау, ти надихаєш усіх і кожного";

"Солоденька красуня";

"Яка ж ти мила";

"Найкрасивіша жінка у світі";

"Ти надзвичайно розкішна та сексуальна";

"Твоя врода не знає меж";

"Як завжди чарівна та спокуслива";

"Тобою неможливо намилуватися".



Люсія Яворчекова знялася у відвертій сукні на пляжі / Фото з інстаграму Яворчекової

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Фітнес-модель Люсія Яворчекова не стомлюється тішити своїх підписників гарячими фотографіями. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Не проґав можливості регулярно милуватися свіженькою порцією спокуси від неї.