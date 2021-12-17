Фітнес-модель Марселла Несполо знялася у крихітному купальнику на пляжі

17 грудня 2021 , 04:23
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Джерело:

інстаграм Марселли Несполо

Марселла Несполо – ще одна красуня, за якою ми активно слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже фітнес-модель регулярно ділиться зі своїми підписниками гарячими фото.

Цього разу красуня вирішила не йти проти правил. Вона виклала на своєму інстаграмі світлину, на якій позує у крихітному купальнику. Ефектний кадр Марселла Несполо зробила під час відпочинку в Дубаї.

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Гаряче фото Марселли Несполо сподобалося її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Фітнес-модель буквально засипали компліментами, найкращі з яких лови далі:

  • "Ти просто фантастична";
  • "Надзвичайна та чуттєва";
  • "Сексуальна жінка";
  • "Спокуслива богиня";
  • "Від тебе просто неможливо відірвати погляду".


Спокусливі форми Марселли Несполо розбурхали мережу / Фото з інстаграму Несполо

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Фітнес-модель Марселла Несполо тішить своїх прихильників не лише природною красою, а й спокусливими вигинами. Тож ми рекомендуємо тобі підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від нашої героїні?

Автор: Назарій Лазур