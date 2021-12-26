Як познайомитись з дівчиною: фрази, які точно привернуть її увагу

Багато хлопців соромляться або не знають, як заговорити та познайомитися з дівчиною, що сподобалася. Це зробити непросто. Дуже часто такі "підкати" можуть виявитися вульгарними та невдалими.

У результаті замість знайомства та продовження розмови можна отримати ляпаса або ігнорування. Жінки цінують хороший гумор і нестандартні компліменти. Тому кумедні фрази завжди працюють, і дівчата охоче йдуть на контакт.

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Ми зібрали топові фрази, які викличуть усмішку у незнайомки і стануть приводом для знайомства.

Смішні фрази

Ви можете не бути володарем товстого гаманця або яскравої зовнішності, але якщо у вас гарне почуття гумору, то познайомитися з дівчиною не буде складно. Адже головне – викликати позитивні емоції.

Ось невелика добірка смішних фраз, яка допоможуть:

Дівчино, ви така чарівна, що при погляді на вас я починаю поводитися як олень. Ви, напевно, фея. Дивлячись на вас, я не помічаю нікого і нічого навколо. Приберіть свій магніт! Мене притягує до вас із неймовірною силою. Дівчино, зупиніться на мить! Я вже стер усі ноги в пошуках своєї половинки. Ви на шматочки розбили моє серце, самі хоч не постраждали? Ви так вразили мене своєю красою, що я забув всі слова. Мені здається, що вас звати Google. У вас є все, що я шукаю. З дитинства мене батьки вчили йти за мрією. Можна вас провести? Ваша краса викликала у мене амнезію, я забув усі фрази для знайомства.

Смішні фрази, які її розвеселять / Фото Pixabay

Оригінальні фрази

Щоб оригінальні фрази спрацювали, є дві умови: правильно вибраний момент і те, як вимовлена фраза.

Тільки вчора мені циганка наворожила, що я зустріну свою половинку. А сьогодні ворожіння збулося. Допоможіть мені знайти дорогу, бо я загубився в ваших очах. Дівчино! Я перший раз у місті, не допоможете знайти мені дорогу до вашого серця? Я трохи соромлюся, але мені хочеться дізнатися тебе краще. Дівчино, ви не з музею? Адже ви – витвір мистецтва. Привіт, побачивши тебе, я забув, куди прямував. Думаю, у мене є незначний шанс познайомитися з такою чарівною незнайомкою. Якщо я помиляюсь, дай знати. Привіт! Хотів порівняти тебе з зірками, але зрозумів, що це помилка. Адже вони тільки вночі красиві, а ти – завжди. Привіт! Я продаю щастя. Чи не хочете придбати його за собівартістю? Ви так схожі на мою першу дружину, але, на жаль, я ще не одружений. Ви щойно струсили мій світ. Або це був землетрус? Дівчино, ви нічого не забули? Мені здається, що мене. Дівчино, дозвольте з вами сфотографуватися. Це буде доказом, що і на землі існують ангели. Побачивши вас, світ для мене став прекраснішим! Десять хвилин тому тут пробігав мій білий кінь. Ви не бачили його випадково? Ви настільки прекрасні, що в жодній казці не опишеш. У мене відбило пам'ять. Не підкажете, в якому сні ми зустрічалися? Дівчино, назвіть ціну вашої посмішки. Я із задоволенням її куплю.

Головне – не боятися бути смішним / Фото Рickpik

Сміливі фрази

Дівчата люблять наполегливих і сміливих хлопців. Демонструючи ці якості та почуття гумору, завжди можна розраховувати на взаємність.

Зазвичай, я не маю звички знайомитися з дівчатами на вулиці. Але ви так мені сподобалися, що у мене з'явилося бажання провести з вами найближчі пів години. Можна запросити вас на чашечку кави? Твої очі чудові, але в них не вистачає мого відображення. Дівчино, скажіть, що від мене потрібно, щоб поставити поруч наші зубні щітки? Твій погляд мене обпалив. Кажуть, поцілунок – мова, що виражає почуття. Може, поговоримо? Незнайомко, доторкнися до мене. Тоді я зможу всім говорити, що мене торкнувся ангел. Я не циган, але з задоволенням вкрав би тебе. Ти схожа на боргову розписку, я весь час думаю про тебе. Я п'янію від райського запаху, що відчуваю від тебе. Перебуваючи поруч із вами, я розумію своє призначення – зробити вас щасливою. Твій солодкий погляд нектаром наповнює мені душу. Я вирішив збирати автографи найкрасивіших дівчат. Чи не відмовитеся очолити цей список? Як можна спізнюватися на побачення з такою дівчиною? Я вже поруч. Коли я бачу таку прекрасну дівчину, навколо мене розквітають троянди та співають солов'ї. Спостерігати за тобою я послав свого ангела, але він повернувся через кілька хвилин. Ангел мені сказав, що він не може спостерігати за іншим ангелом. Ти взяла мене в полон своєю посмішкою. Дівчино! Ви запалили вогонь в моїй душі, а в серці – любов. Можна за вас потриматися, а то у мене ноги підкосилися від вашої неземної краси.

Оригінальні фрази, які допоможуть познайомитись із дівчиною / Фото Рickpik

Фрази для знайомства на вулиці

Йдучи вулицею або сидячи в кафе, ти раптом побачив дівчину своєї мрії. Але як до неї підступитися? Що сказати, щоб викликати цікавість? Ось невелика добірка фраз, які допоможуть тобі з нею заговорити:

Привіт! Я усвідомив, що моя місія – прикрасити це нудне місце. Дівчино, закрийте на мить очі. Що ви бачите? Так виглядає моє життя без вас. Багато хто не може побачити в тобі ту красу, що бачу я. Вони сліпці, адже ти – діамант. Привіт! Я бачу, ти змерзла, а у мене індивідуальне опалення, можу зігріти. Привіт! Ти любиш лопати на обгортці пухирці? А то у мене цілий рулон, одному не впоратися. Давай їх лопати разом. Добрий день, принцесо! Можна припаркуватися біля вашого серця? Привіт! Дивись, на асфальті закарбувалися сліди ангела. Давай разом подивимося, куди вони ведуть. Якби генератор світла працював від твоєї краси, він зміг би освітлювати весь світ. Побачивши тебе, я тут же почав шукати шлях до твого серця. Чи не допоможеш мені? Коли я вас побачив, то зрозумів, що нарешті мій лист прочитав Святий Миколай. Дівчино, ви можете зі мною самі познайомитися, а то я соромлюся. Привіт! Тільки що відбувся розіграш, і ви виграли квиток на фільм жахів із приємним сусідом. Дівчино, у вас є ім'я або мені називати вас просто своєю? Тобі, напевно, багато хто говорив, що ти сама досконалість. Але все ж є одна річ в тобі, яку я б поміняв – це твоє прізвище. Мої друзі уклали парі, що я не вимовлю і слова з красивою незнайомкою. Чи не бажаєш випити за їхній рахунок? У мене сьогодні дуже невдалий день, але мені стане краще від посмішки чарівної дівчини. Чи не посміхнешся мені? Привіт! Ти не з майбутнього? Я тебе чомусь бачу у своєму майбутньому. Дівчино! У вас не знайдеться в сумочці пластиру, щоб заклеїти мої коліна, які я обдер, падаючи до ваших ніг. Вибачте, мій друг соромиться дізнатися ваш номер телефону, щоб знати, де мене шукати вранці. Прошу вибачення. Я – художник, і моя робота полягає в тому, щоб витріщатися на красивих дівчат. Вибачте, але ви винні мені одне морозиво, оскільки я його упустив, побачивши вас. Привіт! Як тебе звати? О, це ім'я моєї дружини. Щоправда, вона ще про це не здогадується. По-моєму, я втрачаю зір, бо бачу тільки тебе. Побачивши тебе, я забуваю, як дихати. Дівчино! У вас є заповітна мрія? Моя – познайомитися з вами. Я готую найсмачнішу каву. Не хочеш спробувати? Мені здається, що ти гостя з минулого. Адже це з тебе писалася Мона Ліза. Привіт! Якщо ми й далі будемо грати в мовчанку, то ніколи не познайомимося. Я починаю першим. Дівчино, можна вас провести, щоб ніхто більше до вас не чіплявся? Прекрасна незнайомко, я вас знаю. Ви приходите до мене у снах. Ось тільки ім'я і телефон ваш я забув. Чи не нагадаєте? Дівчино, можна я просто постою поряд із вами? Дівчино, ви любите спати? Я теж. Може, якось спробуємо разом? Ви маєте навички надання першої допомоги? Побачивши вас, моє серце перестало битися. Я пишу диплом про прекрасне, можна вас опитати? Вгадай, який напис я поставлю навпроти твого імені в телефонній книзі. Я не вірив в любов із першого погляду, поки не зустрів тебе.

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Сподіваємось, ця весела добірка допоможе тобі познайомитися з дівчиною, яка сподобалася. Багато хто вважає такі "підкати" незграбними, але вони допоможуть зав'язати розмову з гумором. У тебе з'явиться реальний шанс познайомитися ближче.