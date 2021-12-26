Як познайомитись з дівчиною: фрази, які точно привернуть її увагу
Джерело:24 канал
Багато хлопців соромляться або не знають, як заговорити та познайомитися з дівчиною, що сподобалася. Це зробити непросто. Дуже часто такі "підкати" можуть виявитися вульгарними та невдалими.
У результаті замість знайомства та продовження розмови можна отримати ляпаса або ігнорування. Жінки цінують хороший гумор і нестандартні компліменти. Тому кумедні фрази завжди працюють, і дівчата охоче йдуть на контакт.
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Ми зібрали топові фрази, які викличуть усмішку у незнайомки і стануть приводом для знайомства.
Смішні фрази
Ви можете не бути володарем товстого гаманця або яскравої зовнішності, але якщо у вас гарне почуття гумору, то познайомитися з дівчиною не буде складно. Адже головне – викликати позитивні емоції.
Ось невелика добірка смішних фраз, яка допоможуть:
- Дівчино, ви така чарівна, що при погляді на вас я починаю поводитися як олень.
- Ви, напевно, фея. Дивлячись на вас, я не помічаю нікого і нічого навколо.
- Приберіть свій магніт! Мене притягує до вас із неймовірною силою.
- Дівчино, зупиніться на мить! Я вже стер усі ноги в пошуках своєї половинки.
- Ви на шматочки розбили моє серце, самі хоч не постраждали?
- Ви так вразили мене своєю красою, що я забув всі слова.
- Мені здається, що вас звати Google. У вас є все, що я шукаю.
- З дитинства мене батьки вчили йти за мрією. Можна вас провести?
- Ваша краса викликала у мене амнезію, я забув усі фрази для знайомства.
Смішні фрази, які її розвеселять / Фото Pixabay
Оригінальні фрази
Щоб оригінальні фрази спрацювали, є дві умови: правильно вибраний момент і те, як вимовлена фраза.
- Тільки вчора мені циганка наворожила, що я зустріну свою половинку. А сьогодні ворожіння збулося.
- Допоможіть мені знайти дорогу, бо я загубився в ваших очах.
- Дівчино! Я перший раз у місті, не допоможете знайти мені дорогу до вашого серця?
- Я трохи соромлюся, але мені хочеться дізнатися тебе краще.
- Дівчино, ви не з музею? Адже ви – витвір мистецтва.
- Привіт, побачивши тебе, я забув, куди прямував.
- Думаю, у мене є незначний шанс познайомитися з такою чарівною незнайомкою. Якщо я помиляюсь, дай знати.
- Привіт! Хотів порівняти тебе з зірками, але зрозумів, що це помилка. Адже вони тільки вночі красиві, а ти – завжди.
- Привіт! Я продаю щастя. Чи не хочете придбати його за собівартістю?
- Ви так схожі на мою першу дружину, але, на жаль, я ще не одружений.
- Ви щойно струсили мій світ. Або це був землетрус?
- Дівчино, ви нічого не забули? Мені здається, що мене.
- Дівчино, дозвольте з вами сфотографуватися. Це буде доказом, що і на землі існують ангели.
- Побачивши вас, світ для мене став прекраснішим!
- Десять хвилин тому тут пробігав мій білий кінь. Ви не бачили його випадково?
- Ви настільки прекрасні, що в жодній казці не опишеш.
- У мене відбило пам'ять. Не підкажете, в якому сні ми зустрічалися?
- Дівчино, назвіть ціну вашої посмішки. Я із задоволенням її куплю.
Головне – не боятися бути смішним / Фото Рickpik
Сміливі фрази
Дівчата люблять наполегливих і сміливих хлопців. Демонструючи ці якості та почуття гумору, завжди можна розраховувати на взаємність.
- Зазвичай, я не маю звички знайомитися з дівчатами на вулиці. Але ви так мені сподобалися, що у мене з'явилося бажання провести з вами найближчі пів години. Можна запросити вас на чашечку кави?
- Твої очі чудові, але в них не вистачає мого відображення.
- Дівчино, скажіть, що від мене потрібно, щоб поставити поруч наші зубні щітки?
- Твій погляд мене обпалив.
- Кажуть, поцілунок – мова, що виражає почуття. Може, поговоримо?
- Незнайомко, доторкнися до мене. Тоді я зможу всім говорити, що мене торкнувся ангел.
- Я не циган, але з задоволенням вкрав би тебе.
- Ти схожа на боргову розписку, я весь час думаю про тебе.
- Я п'янію від райського запаху, що відчуваю від тебе.
- Перебуваючи поруч із вами, я розумію своє призначення – зробити вас щасливою.
- Твій солодкий погляд нектаром наповнює мені душу.
- Я вирішив збирати автографи найкрасивіших дівчат. Чи не відмовитеся очолити цей список?
- Як можна спізнюватися на побачення з такою дівчиною? Я вже поруч.
- Коли я бачу таку прекрасну дівчину, навколо мене розквітають троянди та співають солов'ї.
- Спостерігати за тобою я послав свого ангела, але він повернувся через кілька хвилин. Ангел мені сказав, що він не може спостерігати за іншим ангелом.
- Ти взяла мене в полон своєю посмішкою.
- Дівчино! Ви запалили вогонь в моїй душі, а в серці – любов.
- Можна за вас потриматися, а то у мене ноги підкосилися від вашої неземної краси.
Оригінальні фрази, які допоможуть познайомитись із дівчиною / Фото Рickpik
Фрази для знайомства на вулиці
Йдучи вулицею або сидячи в кафе, ти раптом побачив дівчину своєї мрії. Але як до неї підступитися? Що сказати, щоб викликати цікавість? Ось невелика добірка фраз, які допоможуть тобі з нею заговорити:
- Привіт! Я усвідомив, що моя місія – прикрасити це нудне місце.
- Дівчино, закрийте на мить очі. Що ви бачите? Так виглядає моє життя без вас.
- Багато хто не може побачити в тобі ту красу, що бачу я. Вони сліпці, адже ти – діамант.
- Привіт! Я бачу, ти змерзла, а у мене індивідуальне опалення, можу зігріти.
- Привіт! Ти любиш лопати на обгортці пухирці? А то у мене цілий рулон, одному не впоратися. Давай їх лопати разом.
- Добрий день, принцесо! Можна припаркуватися біля вашого серця?
- Привіт! Дивись, на асфальті закарбувалися сліди ангела. Давай разом подивимося, куди вони ведуть.
- Якби генератор світла працював від твоєї краси, він зміг би освітлювати весь світ.
- Побачивши тебе, я тут же почав шукати шлях до твого серця. Чи не допоможеш мені?
- Коли я вас побачив, то зрозумів, що нарешті мій лист прочитав Святий Миколай.
- Дівчино, ви можете зі мною самі познайомитися, а то я соромлюся.
- Привіт! Тільки що відбувся розіграш, і ви виграли квиток на фільм жахів із приємним сусідом.
- Дівчино, у вас є ім'я або мені називати вас просто своєю?
- Тобі, напевно, багато хто говорив, що ти сама досконалість. Але все ж є одна річ в тобі, яку я б поміняв – це твоє прізвище.
- Мої друзі уклали парі, що я не вимовлю і слова з красивою незнайомкою. Чи не бажаєш випити за їхній рахунок?
- У мене сьогодні дуже невдалий день, але мені стане краще від посмішки чарівної дівчини. Чи не посміхнешся мені?
- Привіт! Ти не з майбутнього? Я тебе чомусь бачу у своєму майбутньому.
- Дівчино! У вас не знайдеться в сумочці пластиру, щоб заклеїти мої коліна, які я обдер, падаючи до ваших ніг.
- Вибачте, мій друг соромиться дізнатися ваш номер телефону, щоб знати, де мене шукати вранці.
- Прошу вибачення. Я – художник, і моя робота полягає в тому, щоб витріщатися на красивих дівчат.
- Вибачте, але ви винні мені одне морозиво, оскільки я його упустив, побачивши вас.
- Привіт! Як тебе звати? О, це ім'я моєї дружини. Щоправда, вона ще про це не здогадується.
- По-моєму, я втрачаю зір, бо бачу тільки тебе.
- Побачивши тебе, я забуваю, як дихати.
- Дівчино! У вас є заповітна мрія? Моя – познайомитися з вами.
- Я готую найсмачнішу каву. Не хочеш спробувати?
- Мені здається, що ти гостя з минулого. Адже це з тебе писалася Мона Ліза.
- Привіт! Якщо ми й далі будемо грати в мовчанку, то ніколи не познайомимося. Я починаю першим.
- Дівчино, можна вас провести, щоб ніхто більше до вас не чіплявся?
- Прекрасна незнайомко, я вас знаю. Ви приходите до мене у снах. Ось тільки ім'я і телефон ваш я забув. Чи не нагадаєте?
- Дівчино, можна я просто постою поряд із вами?
- Дівчино, ви любите спати? Я теж. Може, якось спробуємо разом?
- Ви маєте навички надання першої допомоги? Побачивши вас, моє серце перестало битися.
- Я пишу диплом про прекрасне, можна вас опитати?
- Вгадай, який напис я поставлю навпроти твого імені в телефонній книзі.
- Я не вірив в любов із першого погляду, поки не зустрів тебе.
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Сподіваємось, ця весела добірка допоможе тобі познайомитися з дівчиною, яка сподобалася. Багато хто вважає такі "підкати" незграбними, але вони допоможуть зав'язати розмову з гумором. У тебе з'явиться реальний шанс познайомитися ближче.