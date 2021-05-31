З молотка пустили футуристичний 74-річний мопед Salsbury Model 85: відео

Вінтажні мотоцикли можуть бути зовсім незвичайними. Salsbury – це бренд, який почав свою діяльність у 1930-х роках, пропонуючи дешевий транспорт для американців після депресії. А наш новий герой – відмінний зразок моделі 85 1947 року, проданий нещодавно на аукціоні.

Е. Фостер Салсбері почав свій бренд з Salsbery Aero Model Motor Glide у 1936 році. Усього випустили близько двох десятків транспортних засобів. Амелія Ергарт – перша жінка-пілот, котра перетнула Атлантичний океан – ймовірно, була до цього причетною, і могла бути однією з натхненників Салсбері.

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Якщо говорити про Salsbury 85 1947 року, то він у відмінному стані. Відрізняється мопед надзвичайно футуристичним дизайном, який розділяє певні риси з ранніми Vespa. Рама та посадка зроблені так, що на ньому комфортно може сидіти як чоловік, так і жінка.

Що стосується механіки, то він поставляється з варіатором. Але його не можна назвати постійним. "CVT" Salsbury – абревіатура для трансмісії з постійною швидкістю, а не з безступеневою трансмісією, як у більшості сучасних варіаторів. Двигун також розташований по центру, і для зручності у нього навіть є багажник.



Мопед оснащений двигуном на 320 кубічних сантиметрів / Фото bringatrailer

На відміну від більшості сучасних мотоциклів, у цього екземпляра є дросельна заслінка та гальмо, що встановлюється на педалях. Ідеальний варіант для тих, хто пересідає на мопед з автомобіля. Ідея полягала в тому, щоб до цієї схеми керування клієнтам з легковим автомобілем було легше пристосовуватися до двоколісного транспорту.



Усього з конвеєра зійшло менш як 1000 таких Salsbury / Фото bringatrailer

Двигун, до слова, об'ємом 320 кубічних сантиметрів. Він оснащений вентиляторним охолодженням і бічним клапаном. Що стосується потужності, то під умовним капотом ховається 6 кінських сил. Максимальна ж швидкість мопеда – 80 кілометрів на годину.



Продали мопед за 12 500 доларів США / Фото bringatrailer

Рідкість також відіграє певну роль у чарівності Model 85. Мопед сходив з конвеєра лише з 1947 по 1950 роки. Усього випустили менш як 1000 одиниць. Раніше, до слова, він продавався за 800 доларів. З поправкою на інфляцію, нова Salsbury Model 85 коштуватиме близько 9500 доларів. Тому остання ставка у 12 500 доларів, на момент написання матеріалу, здається досить розумною.

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В оголошенні зазначалося, що у мопеді поміняли масло та свічки запалювання. Можливо, єдиний недолік цієї угоди полягає у тому, що байк був пофарбований. А це означає, що не вийде прочитати номер шасі мопеда. Але кому треба цей номер шасі, якщо сам мопед виглядає практично ідеально. І ми, зізнаємося, трохи заздримо новому власнику транспортного засобу.