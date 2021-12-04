На гарячому фото, яке Кармелла Роуз виклала в мережі, вона позує абсолютно голою. З одягу, якщо це можна так назвати, на ній лише блискуча фарба та макіяж. Це саме те, чим можна милуватися цілу вічність.
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Тож ми не подивовані, що підписники красуні активно реагували на кадр. Вони не лише залишили безліч лайків, а й максимальну кількість коментарів. Усе для того, щоб оспівувати розкішну модель:
- "Я одержимий тобою";
- "Мені дуже подобається";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Ти заворожуєш мене";
- "Моя королева";
- "Ти дуже і дуже красива";
- "Яка ж ти крута";
- "Ці очі притягують, наче магніт".
Гола Кармелла Роуз розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Роуз
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Нам так і хочеться, щоб з кожним днем армія прихильників Кармелли Роуз лише росла. Тож закликаємо тебе не полінуватися підписатися на модель. Тобі не важко, а їй однозначно буде приємно.