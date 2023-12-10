Найважливіші тренди в джинсах для чудового вигляду у 2024 році

Ми можемо в це не вірити, але винайдення і поширення джинсів – це один із найважливіших епізодів в історії людства. Розвиток джинсів – захопливе явище в культурі останніх десятиліть.

Це, звісно, не виборче право для жінок, висадка на Місяць чи пандемія коронавірусу, та все ж – джинси є камінчиком з основи нашої цивілізації. Сила і вплив цього одягу не в кольорі чи тканині, а в тому, наскільки він розширив можливості громад, що очолили політичні, творчі, трудові, спортивні та інші рухи за зміни.

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Джинси ніколи не зникали з наративів реформ у ХХ столітті та нікуди не зникнуть в ХХІ. І, ясна річ, у 2024 році вони також будуть ключовими. Денім зайняв універсальну позицію у світі моди й немає жодного бренду, безвідносно до асортименту, який би не працював з цією тканиною.



У світі моди немає бренду, який не працював би з джинсами / Фото unsplash.com/@ktmdphotography

Найактуальніші джинсові тренди в колекціях 2024 року