Найважливіші тренди в джинсах для чудового вигляду у 2024 році
Джерело:GQ
Ми можемо в це не вірити, але винайдення і поширення джинсів – це один із найважливіших епізодів в історії людства. Розвиток джинсів – захопливе явище в культурі останніх десятиліть.
Це, звісно, не виборче право для жінок, висадка на Місяць чи пандемія коронавірусу, та все ж – джинси є камінчиком з основи нашої цивілізації. Сила і вплив цього одягу не в кольорі чи тканині, а в тому, наскільки він розширив можливості громад, що очолили політичні, творчі, трудові, спортивні та інші рухи за зміни.
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Джинси ніколи не зникали з наративів реформ у ХХ столітті та нікуди не зникнуть в ХХІ. І, ясна річ, у 2024 році вони також будуть ключовими. Денім зайняв універсальну позицію у світі моди й немає жодного бренду, безвідносно до асортименту, який би не працював з цією тканиною.
У світі моди немає бренду, який не працював би з джинсами / Фото unsplash.com/@ktmdphotography
Найактуальніші джинсові тренди в колекціях 2024 року
- Рвані та злегка вільні. Мода циклічна, тож трохи мішкуваті, рвані джинси з хлорованого деніму повертаються в наше життя. А щоб вони мали вигляд гіперсучасних, додаємо доречне взуття та ремені.
- Мішкуватий денім. Один з основоположних принципів для будь-якого типу штанів у 2024, а особливо для джинсів – вони повинні підкреслювати силует ніг і додавати руху ході. Від талії або стегна вони мають спадати просто на підлогу і радісно танцювати з кожним твоїм кроком.
- До стегна. Ще один важливий принцип: посадка має трохи стрибати від талії до стегон, щоб показати дещо більше шкіри або білизни. Це також слід враховувати, обираючи висоту штанин.
- З високою посадкою або з низькою. Суть в тому, щоб час від часу дозволяти трусам виходити назовні й вітатися з усіма або навпаки – сумирно ховатися в глибині.
- Прямі джинси (це як суміш 90-х та тренду Y2K, що поєднує традиційні крої з ультрапоп-елементами початку тисячоліття) або ультра 90-ті. З цим стилем неможливо помилитися.
- Джинси-кльош. Найкрутіша ретро-річ, на яку ти міг би піти сьогодні. Крій, який з'явився в ХІХ столітті й став відомим завдяки військово-морському флоту США, став модним елементом як для чоловіків, так і для жінок у 1960-х. І – так, зараз вони повернулися й варто дати їм шанс.