Фітнес-модель зі США ледве вмістила пишний бюст у купальнику: відверте фото

Американська фітнес-модель Гоуп Білл переконана, що свою сторінку в інстаграмі слід наповнювати відвертими фото. Тож не дивно, що цього разу вона виклала спокусливий кадр, на якому позує у купальнику. Родзинкою світлини стало те, що вона заледве вмістила у ньому пишний бюст. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Гоуп Білл – справжня спокусниця. Вона регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі відверті фотографій, які неабияк розбурхують користувачів мережі. Гайда дивитися, чим цього разу здивувала 31-річна фітнес-модель зі США.

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"Мені подобається, як розвивається моє біле хвилясте волосся у Мексиці", – написала вона під постом.

Ми ж на всі 100 відсотків переконані, що її прихильникам сподобалося дещо інше. І це "дещо" ледве вмістилося в її жовтий купальник. Тож немає нічого дивного, що відверте фото Гоуп Білл буквально засипали компліментами:

"Тобі личить. Прекрасний новий образ, Білл";

"Ти виглядаєш приголомшливо, шикарно, красиво та сексуально. Ідеальне тіло";

"Ти спекотніша, ніж Мексика";

"Завжди бездоганна".

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Просто неможливо не захоплюватися Гоуп Білл. 31-річна фітнес-модель виглядає неймовірно та буквально змушує залипати на кілька хвилин над кожним її новим постом. Тож гайда підписуватися на неї, а також ставити лайк!

Раніше Гоуп Білл похизувалася розкішним тілом у крихітному купальнику. Він теж не надто сильно прикриває спокусливі вигини моделі, що дуже сподобалося її підписникам інстаграмі.