Ідеальний розмір жіночих грудей – це ж який: дослідження вчених із Чехії

Вчені не завжди розв'язують найнагальніші й найважливіші питання. Іноді і їм хочеться відпочити. От і науковці з Карлового університету Чехії вирішили дослідним шляхом відповісти на питання: "Ідеальний розмір жіночих грудей – це який?"

Нічого кращого вони не придумали, як запитати про це чоловіків. Але вибірку взяли широку – опитали представників цієї статі з 4 країн: Чехії (у Європі), Бразилії (в Америці), Намібії та Камеруну (з Африки). Чому забули про Азію – невідомо.

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Ідеальний розмір жіночих грудей – який же він

Раніше вчені припускали, що форма та розмір жіночих грудей утворилися у результаті статевого відбору.

Давніші дослідження показали, що жінки з більшими грудьми зазвичай мають більше так званого "жіночого гормону" – естрогену .

. Тому, мовляв, розмір грудей може свідчити про потенціал (читай – сексуальність) та фертильність (простіше кажучи – плодючість). Однак чеські вчені засумнівалися, що це дійсно так.

Тому вони опитали чоловіків із 4 країн щодо їхньої оцінки привабливості різних типів фігури жінок загалом, і грудей – зокрема.



Високий рівень естрогену – це добре, але чи вимірюють його чоловіки? / Фото unsplash

Підсумки виявилися нерівномірними й неоднозначними:

Щодо розміру грудей – чи не у кожного опитаного чоловіка були якісь власні преференції (хоча більшість привабливими називали середні розміри, і тільки потім – великі).

– чи не у кожного опитаного чоловіка були якісь власні преференції (хоча більшість привабливими називали середні розміри, і тільки потім – великі). А от щодо однієї іншої ознаки – чи не повна одностайність. Практично всі опитані заявили, що їм подобаються тверді та пружні груди.

Тож, виявляється, ідеального розміру грудей немає. Точніше, є – але для кожного свій.



Найбільше чоловікам подобаються не великі, а тверді груди / Фото unsplash

Серед висновків вчені також зауважили, що далі вивчати привабливість жіночих грудей треба за поєднанням параметрів розміру та пружності. Та, на жаль, вони не пояснили, як і для чого.

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