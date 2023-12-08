10 ідей для подарунка на Різдво для чоловіка, щоб гарно привітати та не витрачати занадто багато
8 грудня 2023, 06:45Читать новость на русском
Джерело:GQ
З груднем завжди приходить і стрес, пов'язаний з пошуком різдвяних подарунків. У людини зазвичай багато друзів і родичів, яким хочеться щось подарувати. Але ж і бюджет на все це має певні межі.
Що ж, є цілком доступні варіанти, які дозволять і показати прихильність до людини, і не витратити занадто багато грошей. Тож далі ти побачиш добірку недорогих різдвяних подарунків, які ніколи не втрачають актуальність.
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Добірка гарних та бюджетних різдвяних подарунків для чоловіка
- Спортивна сумка. Обираючи подарунок для чоловіка, варто подумати, що йому подобається. Наприклад, якщо він любить тренування, спортивна сумка буде тим, чому він зрадіє.
- Бейсболка. Дарувати одяг на Різдво зазвичай найпростіше, проте іноді важко вгадати точний розмір. Якщо це неможливо, кращою альтернативою будуть аксесуари – наприклад, кепка.
- Якісний ремінь. Він завжди знайде своє місце в чоловічому гардеробі. Навіть якщо штани сидять ідеально, ремінь може додати завершального штриха до чоловічого вбрання.
- Боксери. Так, дарувати спіднє на Різдво можна не всім. По-перше, важливо знати людину, який тип білизни вона носить, розмір тощо. Або людина отримає подарунок, який ніколи не використає. По-друге, такий подарунок є інтимним і дехто може відчувати себе незручно. Втім, це корисний недорогий презент, тому його завжди варто розглянути.
- Піжама. Дарувати піжаму на Різдво стало певним кліше й для когось це може бути трохи нудно. Але це функціонально, адже всі ми носимо піжами або халати – чи то для сну, чи щоб просто відпочити вдома. Для подарунка обирай бавовну чи льон, оскільки вони дозволяють шкірі дихати під час сну.
Актуальні подарунки для чоловіка на Різдво можуть бути красивими та бюджетними / Фото fxquadro@freepik
- Шопер. Чоловіки вже давно користуються шоперами й мати таку сумку завжди корисно. І на роботі, і під час подорожей, і просто вийти в магазин – вони завжди є гарними супутниками. Обирай моделі нейтральних кольорів, щоб пасували до різних стилів.
- Набір для чищення. Подарувати пару кросівок – це не зовсім бюджетно, але якщо пошукати ідеальний подарунок для любителя кросівок, то набір для чищення буде гарною ідеєю. Це не тільки корисний подарунок, але й показник того, що дарувальник знає людину і дбає про те, що їй подобається.
- Ароматична колекція. Набір пахощів стане чудовим різдвяним подарунком. Його оцінить будь-хто, незалежно від смаків. Також він ідеально пасує для ситуацій, коли ти не дуже добре знаєш одержувача – ніхто ж не буде проти кімнати з приємним ароматом.
- Книга. Куди ж без неї. Навіть якщо читання не є улюбленим заняттям, людина все одно щось та й читає. Просто спробуй дізнатися, в якому жанрі, і переконайся, що це не та книга, яку людина вже читала.
- Догляд за бородою. Засоби для догляду за шкірою, волоссям, бородою часто є незмінною складовою різдвяного подарунка. Хоча це складний шлях, оскільки потрібно бодай знати, чи є у людини алергія на певні інгредієнти, знати тип її шкіри тощо. Набір засобів для бороди, втім, точно є гарним подарунком для чоловіків, які ретельно доглядають за своїм обличчям.