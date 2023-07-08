Що таке інтимний інтелект у стосунках, чому важливий і як його розвивати

Існує багато видів інтелекту, але саме інтимний допомагає людині бути кращим партнером у парі. Ба й не тільки – а ще й мати успішні стосунки з друзями, родиною і навіть колегами по роботі.

Гарвардський університет стверджує, що є 4 особливі типи інтелекту, які потрібні кожному для досягнення особистого та професійного успіху – розумовий, інтуїтивний, емоційний та тілесний. При цьому важливо знати, як скористатися перевагами кожного з них і як їх розвивати.

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Також психологи виокремлюють ще й інтимний інтелект. До прикладу, Роберт Йохансен у Psychology Today описав цей вид інтелекту так: "Він стосується нашої здатності створювати й підтримувати емоційну, ментальну і фізичну близькість із нашим інтимним партнером".



Розвивай інтимний інтелект, щоб покращувати стосунки з людьми й бути щасливим / Фото yanalya@freepik

Як ти можеш розвинути свій інтимний інтелект

Почни зі самосвідомості. Перший крок – це пізнання себе, визначення своїх потреб, перевірка своїх почуттів та емоцій, а також розуміння того, що саме ти насправді шукаєш, коли зближуєшся з іншою людиною. Щоб створити хороші стосунки з іншими, треба спочатку полюбити себе, а любов до себе походить від самопізнання і визнання своєї цінності.

Перший крок – це пізнання себе, визначення своїх потреб, перевірка своїх почуттів та емоцій, а також розуміння того, що саме ти насправді шукаєш, коли зближуєшся з іншою людиною. Щоб створити хороші стосунки з іншими, треба спочатку полюбити себе, а любов до себе походить від самопізнання і визнання своєї цінності. Ризикуй. Це ще один ключовий момент – зробити перший крок і наважитися на контакт з іншими. На жаль, у багатьох є ця проблема – вони не знають, як підійти або як подолати страх відторгнення. Йохансен наголошує, що ризик першого кроку є способом навчання, поступового розуміння того, що ти можеш зробити, щоб розширити своє коло друзів чи знайти партнера. Треба ризикувати просити про те, чого хочеш, розповідати про свої потреби, сумніви та занепокоєння. А це ще й допомагає зміцнювати зв'язки.

Це ще один ключовий момент – зробити перший крок і наважитися на контакт з іншими. На жаль, у багатьох є ця проблема – вони не знають, як підійти або як подолати страх відторгнення. Йохансен наголошує, що ризик першого кроку є способом навчання, поступового розуміння того, що ти можеш зробити, щоб розширити своє коло друзів чи знайти партнера. Треба ризикувати просити про те, чого хочеш, розповідати про свої потреби, сумніви та занепокоєння. А це ще й допомагає зміцнювати зв'язки. Ділися і слухай. Спілкування є важливим елементом будь-яких стосунків, бо допомагає пізнати один одного, створити близькість та інтимність. Але потрібно розуміти, що спілкування – це не монолог. Воно складається з двох частин: перша – бути відкритим, чуйним і ділитися чимось про себе, а друга – створювати простір для інших, щоб вони могли робити те саме.

Спілкування є важливим елементом будь-яких стосунків, бо допомагає пізнати один одного, створити близькість та інтимність. Але потрібно розуміти, що спілкування – це не монолог. Воно складається з двох частин: перша – бути відкритим, чуйним і ділитися чимось про себе, а друга – створювати простір для інших, щоб вони могли робити те саме. Присвячуй час. Щоб нова людина стала твоїм другом, як порахували психологи, потрібно провести з нею від 50 до 200 годин (поза роботою). Для пар це працює так само – потрібно проводити час разом, займаючись новими або веселими справами. Важливо, щоб цей час був віч-на-віч, а не через повідомлення чи дзвінки, та у місцях, де буде можливість поспілкуватися відверто.

Щоб нова людина стала твоїм другом, як порахували психологи, потрібно провести з нею від 50 до 200 годин (поза роботою). Для пар це працює так само – потрібно проводити час разом, займаючись новими або веселими справами. Важливо, щоб цей час був віч-на-віч, а не через повідомлення чи дзвінки, та у місцях, де буде можливість поспілкуватися відверто. Будь поруч. Мовиться ані про те, щоб бути фізично поруч, ані про повідомлення у месенджері. Мовиться про те, щоб у контакті з людиною повністю зосередитися на моменті, бути емоційно залученим і не відвертати свою увагу – щоб показати, що ти цінуєш людину і цінуєш час, проведений із нею.

усе це стосується не лише романтичних партнерів. Ти можеш використовувати ці поради, щоб зблизитися з друзями, створити зв'язки з колегами чи просто людьми, з якими хотів би подружитися. Адже всі вони потрібні нам, щоб бути щасливими.